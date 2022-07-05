بأمر الملك.. 20 مليار ريال لمواطني المملكة العربية السعودية من هذه الفئات لمواجهة ارتفاع الأسعار

أصدر صاحب السمو وخادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً بتخصيص مبلغ مالي قدره 20 مليار ريال سعودي، وذلك لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية، على أن يتم تخصيص مبلغ مالي قدره 10 مليار ريال لمواطني المملكة المستفيدين من برنامج حساب المواطن والضمان الإجتماعي.

أمر ملكي جديد من الملك سلمان بن عبد العزيز

وفي هذا الإطار وعقب صدور هذا الأمر الملكي والذي صدر بناءً على ما رفعه إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، توجه وزير التنمية البشرية لجلالة الملك وولي عهده بجزيل الشكر، وذلك على دعمه لمنظومة التنمية الإجتماعية، كما يدل هذا الأمر الملكي على حرص خادم الحرمين الشريفين على كل ما يمس حاجة المواطنين.

وفي سياق متصل فقد أصدر الملك سمان بن عبد العزيز أوامر ملكية أخرى، تتمثل فيما يلي.

قد يهمك أيضاً:

1- إعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن من جديد وفق الضوابط التي تم الإعلان عنها سابقاً.

2- تخصيص مبلغ مالي قدرة 8 مليار ريال دعم إضافي لجميع المستفيدين من حساب المواطن.

3- تخصيص مبلغ مالي 408 مليون ريال كدعم لصغار المربين الماشية.