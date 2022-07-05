أخبار السعودية

بأمر الملك.. 20 مليار ريال لمواطني المملكة العربية السعودية من هذه الفئات لمواجهة ارتفاع الأسعار

سعيد شعبان

أصدر صاحب السمو وخادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً بتخصيص مبلغ مالي قدره 20 مليار ريال سعودي، وذلك لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار العالمية، على أن يتم تخصيص مبلغ مالي قدره 10 مليار ريال لمواطني المملكة المستفيدين من برنامج حساب المواطن والضمان الإجتماعي.

بأمر الملك.. 20 مليار ريال لمواطني المملكة العربية السعودية من هذه الفئات لمواجهة ارتفاع الأسعار

أمر ملكي جديد من الملك سلمان بن عبد العزيز

وفي هذا الإطار وعقب صدور هذا الأمر الملكي والذي صدر بناءً على ما رفعه إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، توجه وزير التنمية البشرية لجلالة الملك وولي عهده بجزيل الشكر، وذلك على دعمه لمنظومة التنمية الإجتماعية، كما يدل هذا الأمر الملكي على حرص خادم الحرمين الشريفين على كل ما يمس حاجة المواطنين.

“للمُسجلين الجُدد” الموعد الأخير لإكمال التسجيل بحساب المواطن 1443 والحصول على دعم أغسطس

موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 56 مُضافاً لها الدعم الإضافي

وفي سياق متصل فقد أصدر الملك سمان بن عبد العزيز أوامر ملكية أخرى، تتمثل فيما يلي.

قد يهمك أيضاً:

1- إعادة فتح باب التسجيل في حساب المواطن من جديد وفق الضوابط التي تم الإعلان عنها سابقاً.
2- تخصيص مبلغ مالي قدرة 8 مليار ريال دعم إضافي لجميع المستفيدين من حساب المواطن.
3- تخصيص مبلغ مالي 408 مليون ريال كدعم  لصغار المربين الماشية.

سعيد شعبان

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.