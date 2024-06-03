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بأمر الملك سلمان وبتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان| إطلاق إسم الأمير بدر عبد المحسن على أحد طرق الرياض

سيد عطيه

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز توجيهاً عاجلاً اليوم، وذلك بناءاً على ما رفعه إليه ولي العهد وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، بإطلاق إسم الأمير بدر عبد المحسن آل سعود على أحد الطرقات بمدينة الرياض.

أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين

أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين

أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين

ووفق ما صدر من توجيهات سامية فإن الطريق الذي سيتم إطلاق إسم الأمير بدر عبد المحسن عليه، هو الطريق الواقع غربي جامعة الأميرة نورة، والذي يحده من الشمال طريق الملك سلمان، ومن الجنوب طريق الثمامة.

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وجاء هذا التوجيه من خادم الحرمين الشريفين، تقديراً للدور الوطني للأمير الراحل بدر عبد المحسن بن عبدالعزيز آل سعود، وتثميناً لتجربته الشعرية الفريدة التي جددت القصيدة النبطية، والتي كان لها الأثر البالغ في الأدب العربي والسعودي.


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عن الكاتب:
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سيد عطيه

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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