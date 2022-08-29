بأمر الملك سلمان.. مساعدات سعودية جديدة إلى السودان

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عملية توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

تأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدعم الشعب السوداني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والولايات بالسودان.

واستطاع الفريق الفني التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من الوصول إلى المناطق المتضررة والمعزولة في ولاية النيل الأبيض بالسودان، وتابع توصيل المواد الغذائية والإيوائية للمستفيدين هناك.

وحسب بيان السفارة السعودية الذي حصل نجوم مصرية على نسخة منه، التقى فريق المركز بنائب رئيس الولاية المهندس ماهر محمد حمد وعدد من المسؤولين المحليين؛ لبحث سبل تسليم المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشاد المهندس ماهر حمد نائب رئيس ولاية النيل الأبيض، بالجسر الجوي الإغاثي السعودي، مؤكدًا أن ذلك ليس بغريب على مملكة الإنسانية وذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.

يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أعلن قبل أيام قليلة، وصول طائرتين ضمن الجسر الإغاثي السعودي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، تحملان على متنهما أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية للتخفيف من معاناة المتضررين من السيول، ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمد يد العون للدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.