بأكثر من نصف مليار دولار .. إتفاقية تعاون بين “المياه الوطنية”و”شركة الخرِيّف” لإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية

نجحت شركة المياه الوطنية اليوم،في توقيع إتفاقية طويلة الأمد مع شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة لإعادة تأهيل وشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في هيت والحائر بمدينة الرياض لمدة (15) عامًا، وذلك وفقًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للمياه باستقطاب ومشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية لتأهيل أصول الشركة الإستراتيجية القائمة وصيانتها وتشغيلها لتحقيق الاستدامة البيئية، وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه، كجزء من نموذج مبتكر من الاتفاقيات الاستثمارية.

إتفاقية تعاون بين "المياه الوطنية"و"شركة الخرِيّف" _ مصدر الصورة: وكالة الانباء السعودية

حضور وزير البيئة والمياه والزراعة

وحضر وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مراسم توقيع الإتفاقية بين كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل، مع ممثل شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة.

قيمة العقد

وفي هذا السياق تحدث الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل قائلًا : “إن قيمة العقد الموقع مع شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة تجاوزت (2.18) مليار ريال (ما يعادل 581 مليون دولار أمريكي)، بمستوى تعرفة يبلغ (0.45) ريال سعودي لكل متر مكعب أي حوالي (0.12) دولار أمريكي لكل متر مكعب”.

وأكد الشبل أن نطاق العقد يهدف لإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة أربع محطات معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي في مدينة الرياض (محطات هيت والحائر)، بطاقة معالجة إجمالية قدرها (870,000) متر مكعب في اليوم، مشيرًا إلى أن شركة الخريف لتقنيات المياه والطاقة ستلتزم باستثمار أكثر من (655) مليون ريال سعودي في أعمال إعادة التأهيل، مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء التشغيلي والالتزام البيئي.

وأضاف الشبل أن هذا رابع عقد يتم ترسيته ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM) الذي يأتي ضمن خطط الشركة الإستراتيجية لمحطات المعالجة البيئية القائمة لمياه الصرف الصحي.

وتابع الشبل قائلًا أن الشركة قد استلمت عروض التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM) لمحطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الهفوف والعيون والعمران في محافظة الأحساء في شهر نوفمبر الماضي، لكميات تعادل (472,000) متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي.

وأكمل الشبل قائلًا “إن الشركة أيضًا تترقب استلام العروض الخاصة بمحطات مدينتي الدمام والخبر في المنطقة الشرقية، حيث تعالج كميات مياه تبلغ (654,000) متر مكعب يومياً، إضافة لعروض محطة وادي العرج في مدينة الطائف بطاقة تصميمية تبلغ (147,000) متر مكعب يومياً.

وشدد المهندس الشبل على أن برنامج التشغيل والصيانة طويل الأجل مستمر، حيث تخطط الشركة لطرح عدد (113) محطة معالجة قائمة بطاقة إجمالية تصل لـ (2,4) مليون متر مكعب يومياً بداية من عام 2024م، وتمثل فرص استثمارية للشركات العالمية والمحلية”، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات سوف تستقطب تحالفات مهمة من أجل إعادة تأهيل الأصول القائمة لمدة (15) عامًا مع استثمارات رأسمالية بأسعار تنافسية.

وأشار الشبل إلى أن شركة المياه الوطنية تستهدف من خلال هذه العقود دعم الاقتصاد الوطني بتمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، كجزء من نموذج مبتكر للاتفاقيات الاستثمارية للشركة لتشغيل أصولها الإستراتيجية القائمة، مع استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، منوهًا إلى أن الفرص الاستثمارية في قطاع المياه في المملكة ستجذب رؤوس الأموال وفق شراكات مبتكرة تهتم بها الشركات المشغّلة في قطاع المياه ضمن تحالفات محلية وعالمية.