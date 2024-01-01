بأسعار رمزية..إطلاق خدمة حافلات ترددية من مطار جدة إلى مكة المكرمة

أعلنت شركة مطارات جدة عن إطلاق خدمة حافلات ترددية بأسعار رمزية من مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى مكة المكرمة، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات.

حافلات ترددية -مصدر الصورة: واس

مواعيد الرحلات

وتبدأ الرحلات في الساعة 8:30 صباحًا وتنتهي في الساعة 8:45 مساءً، وتبلغ تكلفة التذكرة الواحدة 25 ريالًا سعوديًا.

وتستغرق الرحلة حوالي 80 دقيقة، وتنطلق الحافلات من منطقة النقل في الصالة رقم (1) بالمطار.

وفي سياق متصل، نشرت شركة “نسك” عروضًا لباقات العمرة عبر منصتها الإلكترونية، والتي تشمل 4 فئات هي الأساسية والاقتصادية وكبار الشخصيات وباقات الرحلات السياحية.

وتبدأ أسعار الباقات لمدة 5 ليالٍ من 750 ريالًا سعوديًا، وتدرجت لتصل إلى 6500 ريال لكبار الشخصيات.

وإلى جانب الحافلات الترددية، يعمل قطار الحرمين السريع أيضًا من مطار جدة إلى مكة المكرمة، حيث ينطلق القطار في 9 رحلات يومية وبسعر يبدأ من 69 ريالًا.

وتصل سرعة القطار إلى 300 كيلومتر في الساعة، وتقوم رحلاته بين مكة والمدينة وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

قطار الحرمين

محطة السليمانية

وتعد وسائل النقل من مطار جدة إلى مكة المكرمة ميسرة ومتوفرة فإلى جانب الحافلات الترددية يعمل قطار الحرمين بـ 9 رحلات يومية وبسعر يبدأ بـ 69 ريال والتي تصلك إلى محطة مكة خلال 54 دقيقة بمحطة توقف واحدة في محطة السليمانية ويعمل بالطاقة الكهربائية والذي تصل سرعته إلى 300 كم/ ساعة.

ويقوم القطار برحلات مختلفة بين مكة والمدينة وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية حيث يوفّر السرعة والأمان والراحة للمسافرين، يحتوي كل واحد من القطارات على 417 مقعداً موزّعة بين درجتين هما الأعمال والاقتصادية، بالإضافة إلى كافتيريا موجودة في المقطورة الخامسة.