بأسعار تنافسية ” .. عروض كارفور السعودية بمناسبة “اليوم الوطني السعودي 91” علي كل المنتجات “

يوفر كارفور السعودية عدد كبير من العروض الرائعة على المنتجات التي يحتاجها المواطنين في حياتهم اليومية بمناسبة اليوم الوطني السعودي مثل : “المنتجات الغذائية- ومنتجات التنظيف- منتجات العناية الشخصية- .. وغيرها من المنتجات الهامة”.

وتتسابق المتاجر السعودية هذه الأيام علي العروض مثل بنده ، وسعودي، والعثيم ، والهايبر ماركت .. وغيرها من المتاجر الكبيرة على تقديم أفضل منتج للعميل بأسعار تنافسية لا مثيل لها.

ويستغل المواطنون هذه الفترة من أجل شراء جميع احتياجاتهم بسعر بسيط، ونستعرض لكم من خلال هذه المقالة علي موقعنا “نجوم مصرية” عروض كارفور السعودية 1443 في العيد الوطني الواحد والتسعون.

كارفور السعودية

كارفور بالفرنسية “carrefour ” ومعناها الملتقى أو الوصول، هايبر كارفور هي سلسلة مراكز عالمية فرنسية، من أكبر المراكز التجارية من حيث الحجم وثاني أكبر مجموعة منتجات التجزئة في العالم من حيث الدخول.

ويمتلك كارفور أكثر من 1500 هايبر ماركت بالاضافة الى بعض المتاجر الصغير مثل كارفور إكسبريس، كارفور سيتى، وكارفور سيتي كافيه وغيرها، وتمتلك السعودية حوالي 18 متجرًا من متاجر كارفور، 7 منها في الرياض.

مجلة كارفور لليوم الوطني السعودي 91

ويمكنك تصفح باقي المجلة من خلال الموقع الرسمي لكارفور بالسعودية.

المجلات بحسب المنطقة:

عروض السماعات من كارفور

ويوفر كارفور لعملائه عدد كبير من السماعات الرائعة، مثل:

فيكنت سماعات لاسلكية+ماوس لاسلكي بسعر 91 ريال سعودي.

سلك 3 في 1 من “ماك” + سماعات رأس+ شاحن متنقل بسعر 91 ريال.

سماعات اذن لاسلكية “اير بودز” من “شاومي” بسعر 91 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية من كارفور

ويقدم كارفور عدد كبير من منتجات الأجهزة الكهربائية ذات الجودة العالية بتخفيضات رائعة، وكانت أبرز هذه المنتجات هي:

ترمس من “رويال فورد” بسعر 45 ريال سعودي، سعته 1.6 لتر ، ومتوفر سعة 1.9 لتر بسعر 49 ريال.

قدر ضغط ألمنيوم من “هوم واي” سعة 15 لتر ب 99 ريال.

طقم طبخ 12 قطع ضد الالتصاق من “هوم واي” بسعر 149 ريال.

آلة تنظيف ضغط عالي 1400 وات بسعر 249 ريال من كليك أون.

تليفزيون من فيليبس 50 بوصة يدعم نظام الاندرويد و الفويس كنترول ، ومتجر جوجل وعدد كبير من المميزات بسعر 1849 ريال.

عروض المنتجات الغذائية من كارفور

كما يقدم عدد كبير من المنتجات الغذائية، وأهمها: