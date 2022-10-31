بدء إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور والقديم لشهر نوفمبر 2022 في حسابات المستفيدين

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد الثاني من شهر نوفمبر 2022، إيداع الدفعة الحادية عشرة من معاش الضمان الاجتماعي المطور 1444 في حسابات المستفيدين، وكل شخص لم يستقبل رسالة تأكيد بإيداع الدفعة يستطيع الولوج على الصفحة الرئيسية الخاصة به على نظام الضمان المطو للتأكد من ذلك أو أن ينتظر بعض الوقت حتى الانتهاء التام من عملية الإيداع.

آلية تقديم اعتراض على قيمة دعم الضمان الاجتماعي المطور

يجد العديد من المستفيدين من دعم الضمان المطور نقص في الراتب الذي نزل على حسابه الشخصي لذلك أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية باب تقديم الاعتراض المالي على الدفعات الذي يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: اضغط على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الخطوة الثانية: اختر الضمان الاجتماعي المطور.

الخطوة الثالثة: اضغط اعتراضات الراتب.

الخطوة الرابعة: انقر على بدء الخدمة.

الخطوة الخامسة: قم بتسجيل البيانات المطلوبة وكلمة المرور ورمز التحقق.

الخطوة السادسة: اكتب سبب الاعتراض.

وأخيرا انقر موافق لرفع الطلب.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444

أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).

ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريال لكل فرد في الأسرة.

استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

ألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.

إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشا مستقلا.

ألا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي تعرفنا فيه على الموعد الرسمي لنزول راتب الضمان الاجتماعي المطور وآلية تقديم الاعتراض على قيمة الدعم.