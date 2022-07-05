موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 56 مُضافاً لها الدعم الإضافي
يترقب مُستفيدي دعم حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية موعد الإيداع ويتساءلون “هل تم إيداع حساب المواطن اليوم”، وجدير بالذكر أن ذلك يُعد من أكثر التساؤلات تداولاً خلال تلك الساعات بالتزامن مع الأوامر الملكية الجديدة بصرف راتبين، بعد رفع طلب ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان بن عبد العزيز”، وعبر تقريرنا التالي سوف نُوضح لكم موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 56 مُضافاً لها الدعم الإضافي.
متى يتم إيداع حساب المواطن الدفعة 56؟
تم التأكيد من قِبل المُتحدث الرسمي لـ”برنامج حساب المواطن” بأنه سوف يتم إيداع دعم حساب المواطن الدفعة 56 بدءً من يوم الأربعاء 6 يوليو 2022 مـ المُوافق 7 ذو الحجة 1443 هـ، ومن جِهة أخرى تم التأكيد على أنه سوف يتم إيداع حساب المُواطن مُضافاً له الدعم الإضافي وهو الراتب الإضافي لحساب المُواطن المُعلن عنه بأمر ملكي كريم من قِبل خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز”.
استعلام حساب المواطن برقم الهوية 1443
يُمكن لكافة المُستفيدين من برنامج حساب المواطن القيام بخطوة استعلام حساب المواطن برقم الهوية نفاذ وموعد نزول الدعم من خلال اتباع بعض الخطوات التي سوف نقوم بتوضيحها أدناه:
- في بادئ الأمر يقوم المُستفيد من دعم حساب المواطن بالتوجه إلى موقع “حساب المواطن” الرسمي.
- سوف يتم الآن التأكد من استحقاق الأهلية.
- يلزم إرفاق “رقم الهوية الوطنية” للمُستفيد من الدعم.
- الخطوة التالية وهي التي تتعلق بالنقر على تبويب “الاستعلام”.
- سوف تظهر بعد ذلك قائمة مُنبثقة تُوضح كافة المعلومات التي يبحث عن المُستفيد.
حساب المواطن تسجيل جديد 1443
من جِهة أخرى تم الإعلان أنه تم فتح باب التسجيل في حساب المواطن مرة أخرى بعد انقطاع دام لفترة مُعلن عنها بشكل مُسبق، وأصبح بالإمكان الآن التسجيل في حساب المواطن من خلال الخطوات التالية:
- التوجه إلى مِنصة “حساب المواطن” الإلكترونية الرسمية.
- سوف يقوم المُستخدم في تلك الخطوة بالنقر على أيقونة “تسجيل جديد”.
- بعد ذلك يتم كتابة “رقم الهوية الوطنية” ومن ثَم “تاريخ الميلاد” وأيضاً يلزم إرفاق “رقم الجوال”.
- الخطوة التالية وهي التي تتعلق بتسجيل الدخول حساب المواطن وإرفاق كلمة المرور المؤقتة، والتي يُمكن تغييرها بسهولة تامة بعد عملية التسجيل.
- سوف يتم الآن كتابة “جميع البيانات” وإدراجها في الحُقول المُخصصة لذلك.
- يلزم أيضاً في تلك الخطوة إدراج الأوراق والمُستندات المطلوبة.
- في الأخير يقوم المُستخدم بالنقر على تبويب “تقديم الطلب” بعد مُراجعة كافة البيانات التي تم إرفاقها.
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أدام الله بعمرك وكل عام وانت بخير وصحة وسلامة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم انشاء الله بالخير واليمن والبركات مقدم لجلالتكم من…جمهورية مصر العربية الشقيقة المواطن المصري أحمد محمد مسعد أحمد العراقي راجين من الله العلي العظيم أن التكرم بالموافقة حفظكم الله بالخير واليمن والبركات في طلب المساعده المقدمه من طرفكم لمساعدة الشعوب العربية والإسلامية والتكرم بمنحي هذه المساعده حفظكم الله أطال الله في عمرك