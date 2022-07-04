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“أوامر ملكية اليوم 1443” صرف معاش إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي “القديم والمطور” وحساب المُواطن ودعم المواشي حتى نهاية 2022

إسلام إبراهيم محمد

جاء اليوم الاثنين “الخامس” 5 من شهر ذي الحجة 1443 المُوافق “الرابع” 4 من شهر يوليو 2022 أوامر ملكية عاجلة من قِبل خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز”، وضمن تلك الأوامر الملكية صرف معاش إضافي لمُستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المُواطن ودعم المواشي حتى نهاية 2022 العام الجارِ، وفي مُتابعة تفصيلية لتفاصيل الخبر أدناه.. فضلاً تابعونا.

أوامر ملكية اليوم 1443

صرف راتبين الملك سلمان 1433

جاء اليوم في خبر عاجل صدور أمر ملكي من قِبل خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز” العديد الأمور الجديدة التي تتعلق بمُستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ودعم المواشي، وكانت الأوامر الملكية الصادرة تُشير إلى صرف معاش إضافي لمُستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ودعم المواشي حتى نهاية 2022.

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صرف معاش إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور

من جِهة أخرى فإن خادم الحرمين الشريفين قد قام بإصدار أمراً ملكياً بالموافقة على تخصيص الدعم المالي بقيمة 20 مليار ريال سعودي لمُواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً، وجاء الأمر الملكي لينص على تخصيص مبلغ 10.4 مليار ريال لدعم مُستفيدي الضمان الاجتماعي، وحساب المواطن، ودعم صغار مربي الماشية، وسوف يكون المبلغ المُتبقي مُخصص لدعم المخزون الاستراتيجي لكافة المواد الأساسية.

أوامر ملكية اليوم 1443

مفاجأة الملك سلمان للمواطنين اليوم

ضمن الأوامر الملكية الصادر اليوم هو تخصيص مبلغ 2 مليار ريال سعودي لصرف معاش إضافي لمُستفيدي الضمان الاجتماعي للعام الجارِ 1443 – 1444هـ المُوافق 2022 مـ، وجاء أيضاً:

  • إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن وفقاً للضوابط المُعلن عنها بشكل مُسبق.
  • تخصيص مبلغ 8 مليار ريال سعودي لمُستفيدي دعم حساب المواطن حتى نهاية العام الجارِ 1443 – 1443 خـ المُوافق 2022 مـ.
  • تخصيص مبلغ 408 مليار ريال سعودي لمُستفيدي دعم صغار مربي الماشية.
إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017


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