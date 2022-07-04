“أوامر ملكية اليوم 1443” صرف معاش إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي “القديم والمطور” وحساب المُواطن ودعم المواشي حتى نهاية 2022

جاء اليوم الاثنين “الخامس” 5 من شهر ذي الحجة 1443 المُوافق “الرابع” 4 من شهر يوليو 2022 أوامر ملكية عاجلة من قِبل خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز”، وضمن تلك الأوامر الملكية صرف معاش إضافي لمُستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المُواطن ودعم المواشي حتى نهاية 2022 العام الجارِ، وفي مُتابعة تفصيلية لتفاصيل الخبر أدناه.. فضلاً تابعونا.

صرف راتبين الملك سلمان 1433

جاء اليوم في خبر عاجل صدور أمر ملكي من قِبل خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان بن عبد العزيز” العديد الأمور الجديدة التي تتعلق بمُستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ودعم المواشي، وكانت الأوامر الملكية الصادرة تُشير إلى صرف معاش إضافي لمُستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ودعم المواشي حتى نهاية 2022.

صرف معاش إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور

من جِهة أخرى فإن خادم الحرمين الشريفين قد قام بإصدار أمراً ملكياً بالموافقة على تخصيص الدعم المالي بقيمة 20 مليار ريال سعودي لمُواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً، وجاء الأمر الملكي لينص على تخصيص مبلغ 10.4 مليار ريال لدعم مُستفيدي الضمان الاجتماعي، وحساب المواطن، ودعم صغار مربي الماشية، وسوف يكون المبلغ المُتبقي مُخصص لدعم المخزون الاستراتيجي لكافة المواد الأساسية.

مفاجأة الملك سلمان للمواطنين اليوم

ضمن الأوامر الملكية الصادر اليوم هو تخصيص مبلغ 2 مليار ريال سعودي لصرف معاش إضافي لمُستفيدي الضمان الاجتماعي للعام الجارِ 1443 – 1444هـ المُوافق 2022 مـ، وجاء أيضاً: