هل الضمان الاجتماعي يؤثر على حساب المواطن للمسجلين الجُدد والقدامى 1444؟.. الموارد البشرية توضح

إن حساب المواطن وبرنامج الضمان من صور الدعم المقدمة من وزارة الموارد بالسعودية للمواطنين، فهي تقدم لهم دعمًا ماديًا لكافة الأفراد المستوفين للشروط، ويكونوا أكثر استحقاقًا فأصبح هناك أشخاص غير القادرين، بسبب التداعيات الاقتصادية الحادثة بالفترات الأخيرة، وبالتالي وكان لابد من إنشاء مثل هذه البرامج التي تكون مستمرة للمواطنين وتساعدهم في تلبية متطلباتها، ومن خلال مقالنا سنوضح لكم هل الضمان الاجتماعي يؤثر على حساب المواطن.

هل الضمان الاجتماعي يؤثر على حساب المواطن؟

بعد أن تم فتح باب التسجيل لبرنامج حساب المواطن، بدأ المستفيدين كثيرين تساءلوا هل أن الضمان سيكون مؤثر على تسجيلهم في حساب المواطن، وهل سيكون مطالبين بالإفصاح عن الدخل للضمان خلال التسجيل بحساب المواطن، ولقد رد المسؤولين عن البرنامج بالصفحة الرسمية بمنصة تويتر، بأن المواطنين لن يكونوا مطالبين بالتصريح عن الراتب الخاص بهم في الضمان خلال التسجيل بحساب المواطن، وليس هناك أي تأثير سلبي من الضمان على حساب المواطن، إذ أن المواطنين بإمكانهم أن يأخذوا الراتبين بنفس التوقيت.

التسجيل ببرنامج حساب المواطن

إن برنامج حساب المواطن من البرامج التي تقدم دعمًا ماليًا للأسر السعودية المحتاجة، وبعد أن صرح خادم الحرمين بالفتح مرة أخرى لباب التسجيل بدأ الكثيرين يبحثون عن طريقة التسجيل بحساب المواطن، وإليكم الطريقة الصحيحة وهي كالآتي:

أولاً تسجل الدخول لبرنامج حساب المواطن.

تختار كلمة إنشاء حساب جديد تضيف لها رقم الهوية التابع لك، ومعه رقم الهاتف الجوال، ثم تاريخ الميلاد.

ستصلك رسالة بالهاتف الجوال تحتوي على كلمة السر التي تكون مؤقتة، وتبدأ بالتسجيل وكتابة البيانات الرئيسية.

تتأكد من أن البيانات التي تم إدخالها صحيحة لأن أي خطأ سيجعل لك غير مستحقاً للدعم.

وفي نهاية الأمر تضغط فوق كلمة تقديم.

رابط التسجيل بالضمان المطور

إن الأفراد بإمكانهم الدخول للموقع الإلكتروني الرسمي التابع للضمان المطور، ويقومون بالتسجيل ويحصلوا على الراتب وفقًا للشروط والضوابط المحددة بشكل مسبق من وزارة الموارد، كل ما عليهم فعله هو الضغط على الرابط ثم الدخول واتباع التعليمات والإجراءات وملء البيانات المطلوبة، ثم تتأكد من أنها صحيحة ليس بها أي خطأ، لأن تواجد خطأ أو معلومة غير مطابقة للسجلات الرسمية أو الأوراق الرسمية بالدولة، فإن هذا الأمر يجعل الشخص غير مستحقًا للدعم.