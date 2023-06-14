انعقاد مجلس بقيادة المهندس “عامر المطيري” للبحث في المسائل الزراعية

انعقد مجلس بقيادة كل من المهندس “عامر المطيري” مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، والمهندس “أحمد علي ال ربح”، وبعض الخبراء والمتخصصين لبحث المسائل المتعلقة بأمور الزراعة، واستصلاح الأراضي وتحسين الإنتاج.

حيث أكد المهندس “عامر المطيري” على ضرورة الاهتمام بأعمال مركز البذور والتقاوي لتحسين إنتاج المزارعين عن طريق تقديم بعض الخدمات الاستشارية، والعمل على تنفيذ اتفاقية تعزيز وتنمية قدرات المزارعين على إنتاج تقاوي عالية الجودة من الأصناف المحلية، والمحافظة عليها.

من جانب آخر وضح المهندس “عامر المطيري” ضرورة الاهتمام بالأصناف المحلية، وبعض الطرق التي تعمل على زيادتها عن طريق بعض البرامج الإرشادية التي تساعد على رفع مستوى الوعي لدى المزارعين، وإمدادهم ببعض المهارات لكي يتم زيادة إنتاجهم المحلي، وتشجيعهم على الاستغلال الأمثل لأراضيهم والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

العمل على تطوير البذور والتقاوي في الشرقية

حيث اطلع مدير الزراعة بالشرقية على آخر المستجدات والأعمال الخاصة بالمحاصيل الحقلية والبستانية منذ انطلاق مشروع تطوير محطات مركز البذور والتقاوي والشتلات بالمنطقة الشرقية، وذلك على أبرز الأعمال الخاصة بالموسم الزراعي الشتوي “قمح – شعير” والموسم الصيفي “ذرة رفيعة – دخن” وكذلك المحاصيل البستانية ” تين – رمان – سدر – حمضيات” بالمنطقة.

كما اطلع أيضاً على برنامج الزيارات الميدانية التي تمت من قبل الخبراء بالمركز للمزارعين المتعاقدين وغير المتعاقدين مع المركز ، وذلك في إطار حصر الموارد الوراثية الحقلية منها والبستانية، وانتخاب سلالات ذات جودة عالية والدعم الفني والإرشادي المقدم للمزارعين.

تفاصيل البرامج التوعوية والتثقيفية

حيث استمع المهندس “عامر المطيري” التفاصيل الخاصة لبرامج التوعية والتثقيف من قبل خبراء مركز البذور والتقاوي وذلك عن طريق التعاون مع المزرعة المتكاملة والمركز الإرشادي لطلاب وطالبات جامعة “الملك فيصل” بالأحساء، الذين بلغ عددهم أكثر من 100طالب وطالبة خلال عام 2023.