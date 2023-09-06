انطلاق مهرجان التمور في محافظة تربة.. يستمر 3 أيام

دشن محافظ تربة، المكلف حنتوش السبيعي، فعاليات مهرجان التمور بالمحافظة في نسخته السادسة الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بتربة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وبمشاركة العديد من منتجي التمور.

انطلاق مهرجان التمور في محافظة تربة ـ واس

ويتضمن المهرجان الذي يستمر 3 أيام برامج تعريفية توعوية لصندوق التنمية الزراعية ـ والذكاة والدخل ـ بالإضافة إلى ركن برنامج ريف، ومسابقات وفعاليات فنية ومعارض الأسر المنتجة.

مهرجان التمور

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة المهندس محمد المنبهي إلى أن مهرجان التمور يعد منصة مهمة للمزارعين، ويدعم الفرص للمستثمرين وللمستهلكين.

وأوضح أنه يسهم في زيادة حجم المبيعات، والتسويق للأنواع الجيدة وذات الجودة العالية من التمور.