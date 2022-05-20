انطلاق جدة بيير أكبر مدينة ألعاب على البحر الأحمر

عبدالله إبراهيم

تصدرت مدينة جدة بيير محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، أمس بعد بدء انطلاق فعاليات موسم جدة 2022، فيما وتعد جدة بيير أكبر مدينة ألعاب متنقلة علي البحر الأحمر، وتتميز بموقعها المتميز والإطلالة علي البحر الأحمر وتناسب جميع أفراد الأسرة بمختلف الأعمار.

انطلاق جدة بيير أكبر مدينة ألعاب على البحر الأحمر 1 20/5/2022 - 1:51 م
المحتويات
ألعاب مدينة جدة بيير
مواعيد مدينة جدة بيير
خطوات حجز تذاكر مدينة جدة بيير 2022

ألعاب مدينة جدة بيير

فيما وتضم مدينة جدة بيير أكثر من 39 لعبة مميزة ترفيهية، كما توفر سبع تجارب عالمية منوعة، إضافة إلى أول رولر كوستر، وتجارب paw patrol، و lol surprise، و pipa pig وتناسب الألعاب جميع أفراد الأسرة وبمختلف الأعمار، والعديد من العروض الترفيهية المشوقة، كما ستشهد العديد من الفعاليات اليومية المتميزة.

مواعيد مدينة جدة بيير

طريقة حجز تذاكر سيتي ووك ضمن فعاليات موسم جدة 2022

تفتح مدينة جدة بيير أبوابها يوميا من الساعة 6 مساء حتى 12 منتصف الليل، وتشهد إقبالا كبيرا، وتستوعب لأكثر من 18 ألف زائر، وتبلغ سعر تذكرة مدينة جدة بيير حوالي 50 ريالا، ويسمح لدخول الأطفال مجانا أقل من 3 سنوات، ويمكن حجز تذاكر الدخول عن طريق الموقع الإلكتروني تكت مكس.

خطوات حجز تذاكر مدينة جدة بيير 2022

1- أولا يجب الدخول إلى منصة تكت مكس علي الإنترنت من هنا.

2- ثم الانتقال إلى الخطوة التالية واختيار الفعاليات من قائمة موقع تكت مكس.

3- ثم الانتقال إلى الخطوة التالية واختيار تذكرة جدة بيير وبدء الحجز عن طريق المنصة.

4- تتراوح تكلفة التذكرة حوالي 50 ريال، ويمكن دخول الأطفال الأقل من 3 سنوات، ومتاح الدخول طوال الأسبوع.

Avatar of عبدالله إبراهيم
عبدالله إبراهيم

اعمل بمجال التدوين منذ 10 سنوات بمجالات عدة منها:
« الاخبار - الرياضة - التكنولوجيا - الاقتصاد »
نحو محتوي عربي أفضل


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.