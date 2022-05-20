انطلاق جدة بيير أكبر مدينة ألعاب على البحر الأحمر

تصدرت مدينة جدة بيير محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، أمس بعد بدء انطلاق فعاليات موسم جدة 2022، فيما وتعد جدة بيير أكبر مدينة ألعاب متنقلة علي البحر الأحمر، وتتميز بموقعها المتميز والإطلالة علي البحر الأحمر وتناسب جميع أفراد الأسرة بمختلف الأعمار.

ألعاب مدينة جدة بيير

فيما وتضم مدينة جدة بيير أكثر من 39 لعبة مميزة ترفيهية، كما توفر سبع تجارب عالمية منوعة، إضافة إلى أول رولر كوستر، وتجارب paw patrol، و lol surprise، و pipa pig وتناسب الألعاب جميع أفراد الأسرة وبمختلف الأعمار، والعديد من العروض الترفيهية المشوقة، كما ستشهد العديد من الفعاليات اليومية المتميزة.

مواعيد مدينة جدة بيير

تفتح مدينة جدة بيير أبوابها يوميا من الساعة 6 مساء حتى 12 منتصف الليل، وتشهد إقبالا كبيرا، وتستوعب لأكثر من 18 ألف زائر، وتبلغ سعر تذكرة مدينة جدة بيير حوالي 50 ريالا، ويسمح لدخول الأطفال مجانا أقل من 3 سنوات، ويمكن حجز تذاكر الدخول عن طريق الموقع الإلكتروني تكت مكس.

خطوات حجز تذاكر مدينة جدة بيير 2022

1- أولا يجب الدخول إلى منصة تكت مكس علي الإنترنت من هنا.

2- ثم الانتقال إلى الخطوة التالية واختيار الفعاليات من قائمة موقع تكت مكس.

3- ثم الانتقال إلى الخطوة التالية واختيار تذكرة جدة بيير وبدء الحجز عن طريق المنصة.

4- تتراوح تكلفة التذكرة حوالي 50 ريال، ويمكن دخول الأطفال الأقل من 3 سنوات، ومتاح الدخول طوال الأسبوع.