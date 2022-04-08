انطلاق برنامج اكتشاف الناشئات في السعودية بمدينتي الرياض وجدة

يتطلع الاتحاد السعودي لكرة القدم، لتوسيع وانتشار قاعدة المشاركة في كرة القدم النسائية داخل المملكة ونشر ثقافة كرة القدم لسيدات حيث بدأ بإطلاق الدوري النسائي أول مرة في التاريخ ثم الاهتمام بمنتخب السيدات ودعمه من أجل الدخول في التصنيف العالمي التابع لفيفا، حيث دشنت إدارة كرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعرف على تفاصيل برنامج اكتشاف الناشئات في السعودية.

برنامج اكتشاف الناشئات

برنامج اكتشاف الناشئات في مدينتي الرياض وجدة والبالغ أعمارهن من 13حتى17عام الذي سينطلق من 4 وحتى 23 رمضان، على أن تكون التدريبات من الساعة التاسعة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً، حيث تم تقديم طلب لتسجيل أكثر من 100 لاعبة للمشاركة في هذا البرنامج لحتي الآن وهو أمرٌ يدعو للتفاؤل بمستقبل كرة القدم النسائية التي تسير بخطى ثابتة تم رسمها، ووضعها ضمن استراتيجية الاتحاد السعودي الممتدّة حتى عام 2034.

الإشراف على البرنامج

تترأس الألمانية مونيكا ستاب المديرة الفنية للمنتخب السعودي لسيدات كرة القدم، برنامج اكتشاف اللاعبات الموهوبات الناشئات في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان، ومساعدة المدرب دنى رجب، كما سيضم الطاقم الفني للمدينتين مدربات وطنيّات حاصلات على الرخصة التدريبية B و C، وهذا البرنامج سيشهد مشاركة 11 مدربة وطنية حاصلات على شهادات تدريبية معتمدة، ومثل هذه البرامج تعتبر خطوة إضافية وهامّة لهن، لاكتساب الخبرة والاستفادة من هذه التجربة.

أهداف البرنامج

يهدف البرنامج إلى نشر ثقافة كرة القدم واكتشاف المواهب، ونشر ثقافة كرة القدم لسيدات وسيستمر على مدى ثلاث أيام أسبوعيًا: السبت، الاثنين، والأربعاء، من الساعة 9 إلى 11، على أرض ملعب جامعة الأميرة نورة في الرياض، وملعب حي المرجان في جدة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا بإدارة الكرة النسائية لتوسيع قاعدة كرة القدم النسائية، الذي سوف يلعب في مدينتي الرياض وجدة على ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض، وملعب حي المرجان في جدة.