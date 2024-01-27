انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للتعليم في الوطن العربي”مشكلات وحلول”

انطلقت اليوم فاعليات أعمال المؤتمر الدولي الرابع للتعليم في الوطن العربي “مشكلات وحلول”، في فندق راديسون بلو بجدة، بمشاركة عدد كبير من الأكاديميين والباحثين وطلاب الدراسات العليا من المملكة ودول مجلس التعاون وبعض الدول العربية.

الهدف من المؤتمر الدولي الرابع للتعليم في الوطن العربي

يهدف المؤتمر المؤتمر الدولي الرابع للتعليم في الوطن العربي إلى استعراض الجهود العلمية والتعليمية الحديثة، والمساهمة في رفع مستوى جودة البحوث وبناء وتطوير المناهج الحديثة وإستراتيجيات التدريس الذكية والتوجيه الطلابي وتكنولوجيا التعليم والقياس والتقويم التربوي.

توفير منصة للباحثين لتقديم أحدث الأبحاث والحوارات علمية

وأشار الدكتور عبد الرحمن بن محمد الزهراني، رئيس المؤتمر والمشرف العام على مركز إثراء المعرفة، إلى أن ثقافة المؤتمرات العلمية تعكس تبادل المعرفة والابتكار في المجالات العلمية، وتهدف إلى توفير منصة للباحثين لتقديم أحدث الأبحاث والمشاركة في حوارات علمية تسمح لهم بعرض أعمالهم والتواصل مع زملائهم في المجال.

وخلال الجلسة الافتتاحية من المؤتمر الدولي الرابع للتعليم أكد الزهراني على أهمية التفاعل بين الباحثين وتبادل الخبرات في تقديم الأبحاث العلمية التي تسهم في تطوير مجال التعليم.

استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي في التعليم

وأشار رئيس المؤتمر والمشرف العام على مركز إثراء المعرفة، إلى أن النسخة الحالية من المؤتمر الدولي الرابع للتعليم في الوطن العربي تتضمن جلسات علمية تناقش قضايا مثل استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي في التعليم، والاتجاهات الحديثة في القيادة التربوية والأكاديمية، بالإضافة إلى الإعداد الأكاديمي والتطوير المهني، وتشمل مجموعة متنوعة من المواضيع المهمة في مجال التربية والتعليم.