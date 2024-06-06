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انطلاق اختبارات نهاية العام الدراسي 2023-2024 في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية

هبة حسني سليمان

لقد انطلقت الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024، اختبارات نهاية العام الدراسي 2023-2024 وذلك لطلاب جميع المراحل التعليمية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وسط أجواء من التنظيم والهدوء وتوفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للطلاب لأداء امتحاناتهم بكل سهولة ويسر.

انطلاق اختبارات نهاية العام الدراسي 2023-2024 في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية

انطلاق اختبارات نهاية العام الدراسي 2023-2024 في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية

تفاصيل انطلاق اختبارات نهاية العام الدراسي 2023-2024

انطلاق اختبارات نهاية العام الدراسي 2023-2024 في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية
انطلاق اختبارات نهاية العام الدراسي 2023-2024 في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية

يتقدم لأداء اختبارات نهاية العام هذا العام أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية، من الابتدائي إلى الثانوي وتشمل الاختبارات جميع المواد الدراسية التي تم القيام بتدريسها للطلاب خلال العام الدراسي.

تختلف مدة الاختبارات حسب المرحلة التعليمية والمادة الدراسية ولقداتخذت وزارة التعليم جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، وذلك من خلال توفير أدوات التعقيم والنظافة، والتأكد من التباعد الاجتماعي داخل قاعات الامتحانات.

توجيهات وتأكيدات اختبارات نهاية العام الدراسي 2023-2024 

انطلاق اختبارات نهاية العام الدراسي 2023-2024 في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية
انطلاق اختبارات نهاية العام الدراسي 2023-2024 في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية

لقد أكد وزير التعليم وهو الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على أهمية هذه الاختبارات في قياس مدى استفادة الطلاب من المناهج الدراسية، مشددا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية بكل نزاهة شفافية ووجهت إدارة التوجيه الطلابي في وزارة التعليم جميع الطلاب إلى ضرورة الاستعداد الجيد للاختبارات، من خلال تنظيم الوقت والمراجعة الدقيقة للمواد الدراسية، والتركيز على نقاط القوة، والتغلب على نقاط الضعف.

ولقد دعت وزارة التعليم أولياء الأمور إلى ضرورة توفير بيئة هادئة للطلاب خلال فترة المراجعة للاختبارات، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، وتشجيعهم على بذل قصارى جهدهم.

وفي الختام تعتبر  اختبارات نهاية العام الدراسي هي محطة مهمة جدا في حياة الطلاب، حيث تعمل على تقييم مدى تحصيلهم العلمي وتساعدهم كثيرا على تحديد كافة نقاط القوة والضعف لديهم ونأمل من جميع الطلاب بذل قصارى جهدهم لتحقيق أفضل النتائج وتحقيق طموحاتهم المستقبلية.


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عن الكاتب:
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هبة حسني سليمان

إسمي هبه سليمان خريجة كلية الآداب قسم الإتصال والإعلام محررة صحفية منذ عام ٢٠١٢ وحتى الآن أحب الكتابة وكل ما يتعلق بها


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