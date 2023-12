انطلاق أكبر مهرجان لعربات الطعام العالمية في موسم الرياض ويستمر لمدة 10 أيام

ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 انطلق اليوم الخميس أكبر مهرجان مخصص لعربات الطعام العالمية، والتي تقدم العديد من الأطباق الشهيرة والشهية لرواد موسم الرياض، جاء ذلك خلال التقرير التلفزيوني الذي أذاعته قناة الإخبارية السعودية عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس.

افتتاح مهرجان عربات الطعام في الرياض- المصدر: موسم الرياض عبر إكس

هذا ومن المقرر أن يستمر مهرجان عربات الطعام العالمية إلى يوم 30 من هذا الشهر الحالي وبمشاركة أكثر من 100 دولة حول العالم، حيث شهد إقبال كبير من قبل رواد موسم الرياض في أول يوم له منذ انطلاقه، كما أتاحت الهيئة العامة للترفيه خريطة تفصيلية بأماكن العربات للتسهيل على رواد موسم الرياض.

ويهدف المهرجان إلى دمج الثقافة المحلية والعالمية معاً من خلال استضافة أفضل عربات الطعام التي تقدم أشهى المأكولات بنكهات مختلفة، بالإضافة إلى توفر العديد من الأنشطة الترفيهية في مكان واحد، حيث يبلغ عدد العربات المشاركة في المهرجان نحو 133 عربة طعام، بينما بلغ عدد عربات الطعام المسجلة في المملكة العربية السعودية نحو 279 عربة تقدم أصناف عديدة من الأطعمة.

افتتاح مهرجان الرياض لعربات الطعام اليوم 🤩🌭🌮

لا تفوِّتوا أكبر تجمع للفود تركس من حول العالم 🚚

المهرجان مستمرّ إلى 30 ديسمبر 🗓️

The most delicious and diverse Food Truck festival is opening today 😍🌭🚚

Visit the park and enjoy the international foodies 🤩

🗓️ until December… pic.twitter.com/bNwnFZY7TF

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 21, 2023