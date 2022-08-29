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انخفاض 16 دولار بالأوقية.. سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 29 أغسطس بعد تراجعه عالمياً

خالد عسر

شهد سعر الذهب اليوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من أغسطس الجاري 2022 تراجعاً في سعر الجرام، وذلك تزامناً مع انخفاض سعر أونصة الذهب عالمياً بمقدار 16 دولار، الأمر الذي أثر على أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية.

انخفاض 16 دولار بالأوقية.. سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 29 أغسطس بعد تراجعه عالمياً

سعر الذهب في السعودية اليوم

واستمراراً للخدمات التي يقدمها موقع نجوم مصرية لمتابعيه الكرام، ننشر تفاصيل أسعار الذهب اليوم في السعودية، والتي جاءت وفق ما يلي.

عيار 21 اليوم.. انخفاض جديد في أسعار الذهب بالسعودية اليوم الاثنين 29-8-2022

أسعار الذهب اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022 في مصر

أسعار الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي

الجرام سعر اليوم بالريال
عيار 24 207.73 ريال
عيار 22 190.42 ريال
عيار 21 181.77 ريال
عيار 18 155.80 ريال

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أسعار الذهب اليوم في السعودية بالدولار الأمريكي

الجرام سعر اليوم بالدولار
عيار 24 55.40 دولار
عيار 22 50.78 دولار
عيار 21 48.47 دولار
عيار 18 41.55 دوولار

كما شهدت أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية تأرجحاً كبيراً ما بين انخفاض وارتفاع، وذلك تأثراً بالسعر العالمي للذهب، وهذه هي طبيعة سعر الذهب في العالم، يتأرجح ما بين الصعود والهبوط وفق الأحداث العالمية والمحلية، وتشير التوقعات إلى ارتفاع سعر المعدن الأصفر خلال الفترة القادمة

خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


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