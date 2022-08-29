انخفاض 16 دولار بالأوقية.. سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين 29 أغسطس بعد تراجعه عالمياً
شهد سعر الذهب اليوم الإثنين الموافق التاسع والعشرين من أغسطس الجاري 2022 تراجعاً في سعر الجرام، وذلك تزامناً مع انخفاض سعر أونصة الذهب عالمياً بمقدار 16 دولار، الأمر الذي أثر على أسعار الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية.
سعر الذهب في السعودية اليوم
واستمراراً للخدمات التي يقدمها موقع نجوم مصرية لمتابعيه الكرام، ننشر تفاصيل أسعار الذهب اليوم في السعودية، والتي جاءت وفق ما يلي.
أسعار الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي
|الجرام
|سعر اليوم بالريال
|عيار 24
|207.73 ريال
|عيار 22
|190.42 ريال
|عيار 21
|181.77 ريال
|عيار 18
|155.80 ريال
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أسعار الذهب اليوم في السعودية بالدولار الأمريكي
|الجرام
|سعر اليوم بالدولار
|عيار 24
|55.40 دولار
|عيار 22
|50.78 دولار
|عيار 21
|48.47 دولار
|عيار 18
|41.55 دوولار
كما شهدت أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية تأرجحاً كبيراً ما بين انخفاض وارتفاع، وذلك تأثراً بالسعر العالمي للذهب، وهذه هي طبيعة سعر الذهب في العالم، يتأرجح ما بين الصعود والهبوط وفق الأحداث العالمية والمحلية، وتشير التوقعات إلى ارتفاع سعر المعدن الأصفر خلال الفترة القادمة