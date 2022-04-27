انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب في السعودية مع اقتراب عيد الفطر

متأثرة مع هبوطها عالميًا، انخفضت أسعار الذهب في السُّعُودية، اليوم الأربعاء، لتكسر التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها، وتسجيل انخفاضًا مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، وهو ما قد يساعد على إنعاش الأسواق التي تشهد حالة حادة من الركود من حيث البيع والشراء، إلا أنه في الوقت ذاته يظل المعدن النفيس ملاذًا آمنًا للمستثمرين، لذا من الصعب الانخفاض بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب عالميًا

فعالميًا انخفضت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء إلى 1899.05 دولار للعقود الآجلة والتعامل الفوري، مسجلاً انخفاض يصل إلى 5.05 دولار بنسبة 0.27%، كما تحركت أسعار العقود الآجلة بين 1897.60 دولار و1907.90 دولار بمدي يصل إلى 10.30 دولار وفق أحدث التقارير، التي أشارت أيضًا إلى وجود هبوط آخر إلى 1898.38 دولار بانخفاض يصل إلى 6.86 دولار بنسبة 0.36%.

أسعار الذهب في السُّعُودية

أما عن أسعار المعدن الأصفر في المملكة، فالبداية مع سعر الجرام عيار 21 الأكثر شيوعًا وتداولاً بين المواطنين، الذي سجل انخفاضًا مفاجئًا بعدما وصل لأعلى مستوياته خلال الأيام القليلة الماضية، مسجلاً تراجعًا إلى نحو 200.45 ريال، وهو ما يُعادل 53.44 دولار، في الوقت الذي تسود فيه حالة من الترقب في حالة البيع والشراء في انتظار هبوط جديد قادم.

أما عن أسعار الأعيرة المختلفة: