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الأرصاد الجوية في المملكة تحذِّر: انخفاض مستوى الرؤية في الرياض والشرقية، وأمطار رعدية في جازان

محمد خير الحوراني

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، تقريره حول حالة الطقس، اليوم الإثنين، وتوقَّع المركز استمرار الفرصة لتشكُّل السحب الرعدية والهطولات المطرية المتفرقة في عددٍ من مناطق المملكة.

الأرصاد الجوية في المملكة

رياح سطحية في الرياض والشرقية وأمطار رعدية في جازان وعسير

كما حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة من استمرار تأثير الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة، التي تسب انخفاضاً في مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها إلى مناطق جنوب وجنوب غرب المملكة، بينما تظهر السحب الرعدية الممطرة على منطقتي جازان وعسير، يترافق مع نشاط الرياح السطحية.

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ارتفاع الموج يصل إلى مترين ونصف المتر في الخليج العربي

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تكون حركة الرياح السطحية فوق البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية وتتراوح سرعتها بين 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

أما عن ارتفاع الموج فيتراوح بين المتر والمترين على الجزء الجنوبي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزئيين الشمالي والأوسط، وتكون حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حركة الرياح السطحية فوق الخليج العربي تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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