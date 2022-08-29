أخبار السعودية

انخفاض أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم بالسعودية

محمد عبد الحميد

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 29 أغسطس، بداية تعاملات صباح اليوم انخفاض غير طفيف عن ختام تعاملات الأمس الأحد. حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى مستوى 182.15 ريال مقابل 183.64 ريال بنهاية تعاملات الأمس.

سعر الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية

ويستعرض لكم نجوم مصرية، أسعار الذهب اليوم في محالات الذهب بالمملكة العربية السعودية، أخر تحديث وفقاً لـ”gold-price-today”.

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022

أسعار الذهب بيع وشراء في السعودية اليوم الأحد 28 أغسطس.. انخفاض طفيف

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بالسعودية نحو 208.18 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 190.83 ريال سعودي.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 182.15 ريال سعودي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 156.13 ريال سعودي.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 121.44 ريال سعودي.

محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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