انخفاض أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم بالسعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الاثنين 29 أغسطس، بداية تعاملات صباح اليوم انخفاض غير طفيف عن ختام تعاملات الأمس الأحد. حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى مستوى 182.15 ريال مقابل 183.64 ريال بنهاية تعاملات الأمس.

أسعار الذهب في السعودية

ويستعرض لكم نجوم مصرية، أسعار الذهب اليوم في محالات الذهب بالمملكة العربية السعودية، أخر تحديث وفقاً لـ”gold-price-today”.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بالسعودية نحو 208.18 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 190.83 ريال سعودي.

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 182.15 ريال سعودي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 156.13 ريال سعودي.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 121.44 ريال سعودي.