انخفاض أسعار الحديد في السعودية اليوم 2022

منذ بداية شهر يوليو وأسعار الحديد في السعودية في تراجع مستمر, حيث انخفض سعر طن الحديد في السعودية إلى 300 ريال وبذلك يكون إجمالي الانخفاض وصل إلى 1000 ريال للطن, منذ بداية العام وذلك بعد تسجيل ارتفاعات في أسعار الحديد في السعودية, حيث وصل سعر طن الحديد في السعودية الشهر الماضي إلى ما يقرب من 4 آلاف ريال سعودي.

سعر طن حديد سابك اليوم ؟

لا شك أن أكثر ما يتم البحث عنه عبر محرك البحث الشهير جوجل, هي أسعار الحديد والأسمنت وأدوات البناء وفي هذا المقال سنتناول معا أسعار الحديد في السعودية, وبالتحديد حديد سابك حيث وصل في الشهر الماضي إلى 3542 ريال سعودي شامل الضريبة, أما الشهر الحالي وهو شهر يوليو فقد تراجع السعر ليصل إلى 2850 ريال أما السعر شامل الضريبة فقد وصل إلى 3277.

سعر طن حديد الراجحي اليوم ؟

بينما وصل حديد الراجحي الشهر الماضي إلى 3496 ريال سعودي, أما شهر يوليو فقد وصل سعر طن حديد الراجحي إلى ما يقرب 2780 ريال أما السعر شامل الضريبة فقد وصل إلى 3197 ريال.

سعر طن حديد الاتفاق وبن دعجم ؟

أما حديد الاتفاق وبن دعجم فقد وصل السعر في الشهر الماضي إلى 3473 ريال, بينما وصل السعر في الشهر الحالي إلى 2750 ريال ليسجل الحديد انخفاض في السعر عن الشهر الماضي ليكون السعر بالضريبة قد وصل إلى 3162 ريال.

سعر طن حديد الغربية ؟

وصل سعر حديد الغربية خلال الشهر الماضي إلى 3323 ريال سعودي, بينما وضل السعر هذا الشهر إلى 3128 للطن.

سعر حديد الوطني ؟

وصل حديد وطني السعودي إلى 3330 ريال للطن في الشهر الماضي, وفي شهر يوليو وصل سعر الطن إلى 2650 ريال سعودي بينما السعر بالضريبة فقد وصل إلى 3047 ريال.