انتهى عصر الورقي.. وزارة التعليم بالسعودية تصدر قرار هام قبل بداية العام الدراسي

مفاجأة جديدة، أعلنت عنها وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية، بخصوص التحضير خلال العام الدراسي الجديد القادم لحسم أمر طريقة العمل والدراسة لكافة العاملين في الوزارة بما يساعد المعلمين لعمل تحضير أفضل للدروس، بالإضافة إلى تحديد الأنشطة وأيضا الاستراتيجيات وعمليات التقويم والوسائل الخاصة بشرح الدرس للطلاب في كل الصفوف الدراسية داخل المملكة

التحضير الإلكتروني للمعلمين في المملكة العربية السعودية

أشارت وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية إلى أنه من المتوقع أن يتم إلغاء التحضير الورقي، على أن يكون ذلك بدءاً من هذا العام الدراسي الجديد 2022-2023، كما أنها اعتمدت على التحضير الإلكتروني ليكون بديلا عنه، وذلك عن طريق الدخول إلى منصة مدرستي المتعمدة من قبل الوزارة، وأكدت الوزارة على أنها قد أشعرت منسوبيها في كافة إدارات التعليم بمناطق المملكة العربية بما يخص باعتماد التحضير بشكل إلكتروني، بدلا من الورقي.

وتابعت الوزارة أن التحضير الإلكتروني سوف يتم من خلال الدخول إلى منصة مدرستي وتمكين المعلمات وأيضا المعلمين من إعداد الدروس من خلالها، على أن يحل ذلك محل الإعداد والتحضير الكتابي، كما أكدت على أهمية متابعة المنصة من قبل مديرات ومديري المدارس، بالإضافة إلى المشرفين التربويين، وأوضحت أن ذلك الإجراء سوف يأتي بالتزامن مع ما شهدته منصة مدرستي من تطوير خلال الفترة الماضية، ما سوف يساعد المعلمات والمعلمين على إعداد دروسهم بشكل أفضل، وتحديد الأنشطة والاستراتيجيات والوسائل وعمليات التقويم.

خدمات منصة مدرستي

وتقدم منصة مدرستي كافة خدماتها المميزة حيث تحتوى على عدد كبير من الأمور التعليمية، وهي في مصلحة كل الطلاب، وتسهل عليهم الحصول على جميع الخدمات ولا يمكنهم الاستغناء عنها لذا ازداد البحث عنها من قبل أولياء الأمور والطلاب، والمعلمين ممن يريدون الحصول على كل المعلومات.