انتقال رونالدو إلى نادي سعودي.. صحيفة بريطانية تكشف الحقيقة

تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر انتقال النجم العالمي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي وتضاربت الشائعات ما بين أن رونالدو وافق على العرض السعودي وما بين أنه رفض العرض إلى أن نشرت الصحيفة البريطانية “ديلي ميل” عبر صفحتها الرسمية تويتر خبرًا حول انتقال رونالدو.

ديلي ميل تؤكد خبر انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

أكدت صحيفة Daily Mail Online “ديلي ميل” البريطانية في تغريدة لها على موافقة كريستيانو رونالدو على عرض نادي النصر السعودي قائلة.. “Cristiano Ronaldo ‘agrees £173MILLION-per-year contract with Saudi Arabia’s Al Nassr – كريستيانو رونالدو يوقع عقدا قيمته 173 مليون جنيه إسترليني مع النصر السعودي”، ومن المقرر أن ينتقل كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي عقب الانتهاء من مباريات كأس العالم قطر 2022 مع منتخبه الأرجنتيني.

Cristiano Ronaldo 'agrees £173MILLION-per-year contract with Saudi Arabia's Al Nassr' https://t.co/bDEFVZ4zqn — Daily Mail Online (@MailOnline) November 30, 2022

صحيفة ماركا الإسبانية تكشف أسباب قبول رونالدو للعرض السعودي

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية، قد نشرت تقريرًا حول انتقال رونالدو إلى نادي النصر السعودي بأن المفاوضات لا زالت قائمة بين الطرفين وهناك توقعات بقبول رونالدو لهذا العرض خاصة بأن عرض النادي السعودي لن يحصل عليه رونالدو من أي نادي أوربي أو أمريكي، خاصة أن العرض كبير جدًا حيث بلغ قيمة العرض لـ 173 مليون استرليني ما يعادل الـ 200 مليون يورو.

جدير بالذكر أن نادي النصر السعودي أحد أهم الأندية السعودية وأكثرها شعبية بالمملكة العربية السعودية كما أنه توج بلقب الدوري 9 مرات خلال تاريخه.