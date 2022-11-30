امطار وارتفاع الحرارة.. الوطني للأرصاد يكشف حالة الطقس بالمملكة خلال فصل الشتاء

خلال الساعات الماضية، قام المركز الوطني للأرصاد بإصدار تقرير عن حالة الطقس في المتوقعة في المملكة خلال فصل الشتاء، والذي من المقرر أن يبدأ من غدا وحتى نهاية شهر فبراير القادم، أما وفقا لحسابات الفلك سيبدأ من 21 ديسمبر حتى العشرون من شهر مارس القادم بمشيئة الله، واليكم التفاصيلز

حالة الطقس خلال الشتاء

حيث كشف التقرير أن ليلة 21 ديسمبر ستكون أطول الليالي وأقصرها نهارا، وسيكون يناير الشهر الأبرد طيلة الفصل، حيث سيشهد هطول للأمطار بمعدلات أعلى على شرق ووسط وجنوب شرق المملكة السعودية، وبداية من الشهر القادم ستزيد درجات الحرارة في كافة أنحاء المملكة لتصل إلى درجة كاملة، فيما تصل إلى درجة ونصف في مناطق الشرقية ونجران والرياض.

ارتفاع درجات الحرارة

وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها في شهر يناير القادم بمستوى أعلى من المعدل بنحو نصف درجة على أغلب المناطق، فيما تصل إلى درجة كاملة على على جنوب المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي نجران والرياض، وبحلول شهر فبراير سترتفع درجة الحرارة بواقع نصف درجة على معظم المناطق، وبواقع درجة كاملة على جنوب المنطقة الشرقية.

هطول امطار

وأوضح التقرير أنه من المتوقع هطول أمطار بأعلى من المعدل خلال شهر ديسمبر على أجزاء من مكة المكرمة والرياض ومناطق الجوف، وتكون الأمطار بشكل أكبر على اجزاء من منطقة الحدود الشمالية وحائل والقصيم والمنطقة الشرقية، فيما يقل معدل الأمطار في سواحل جازان وعسير، وتكون حول المعدل في باقي المناطق.

وتهطل الأمطار بشكل أعلى من المعدل في يناير على الرياض وحائل والمدينة المنورة ونجران وأجزاء من مكة، وتزيد على المنطقة الشرقية، وتكون حول المعدل في باقي المناطق.

وفي فبراير ستهطل الأمطار بأعلى من المعدل على المنطقة الشرقية وتبوك والحدود الشمالية والجوف واجزاء من شرق الرياض، وتكون حول المعدل في باقي المناطق.