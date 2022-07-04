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“أوامر ملكية” صرف راتبين الملك سلمان 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور وحساب المواطن ودعم مربي صغار الماشية

إسلام إبراهيم محمد

العديد من الأوامر الملكية الصادرة اليوم من قِبل الملك “سلمان بن عبد العزيز” بمُناسبة عيد الأضحى 1443 للمُواطنين، حيث جاء الأمر الملكي الكريم بصرف راتبين الملك سلمان 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور وحساب المواطن ودعم مربي صغار الماشية، وجاءت أوامر ملكية خلال 48 ساعة وسوف يتم العمل بها من كافة الهيئات المذكورة أعلاه.

صرف راتبين الملك سلمان 1443

أمر ملكي بصرف راتب إضافي لمُستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ودعم المواشي

اليوم الاثنين 5 ذو الحجة 1443 هـ المُوافق 4 يوليو 2022 مـ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز” أمر ملكي عاجل 1443 بتخصيص الدعم المالي المُخصص لمُستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور وحساب المواطن ودعم صغار مربي الماشية بقيمة 20 مليار ريال سعودي، وذلك بمثابة تقديم يد العون لمُستحقي الدعم في مُواجهة زيادة الأسعار العالمية.

إعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المواطن مع تخصيص 8 مليارات

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وبالفيديو خطوات وشروط التسجيل بعد التحديث الأخير

صرف راتبين الملك سلمان 1443

أوامر ملكية صرف راتبين الملك سلمان 1443

ومن جِهة أخرى فإنه قد تم تخصيص مبلغ قيمته “ملياري” ريال سعودي لدعم مُستحقي الضمان الاجتماعي القديم والمطور، وجدير بالذكر أنه يتم صرف راتب إضافي لمُستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ودعم المواشي لمرة واحدة فقط، خلال العام 2022 مـ المُوافق 1443 – 1443 هـ، وجاءت تلك الأوامر لتنص على الآتي:

  • خُصص مبلغ قيمته 2 مليار ريال لمُستفيدي الضمان الاجتماعي “القديم والمطور” يُصرف لمرة واحدة فقط.
  • خُصص مبلغ قيمته 8 مليارات ريال سعودي لمُستفيدي برنامج حساب المواطن وفقاً للشروط والضوابط المُعلن عنها بشكل مُسبق.
  • خُصص مبلغ قيمته 408 مليون ريال سعودي لدعم مُستفيدي صغار مربي الماشية.
  • سوف يتم إعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المُواطن مرة أخرى، ولا يُسمح للمُستفيدين الحاليين الدخول إلى المِنصة للتسجيل أو التعديل.
إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017


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5 تعليقات
  1. يحي امشيبه مفرح المغيدي يقول

    🥳

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  2. غير معروف يقول

    بسم الله الرحمن الرحيم
    قال تعالى في سورة البقرة الآية
    ( 262 ) مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) نتقدم لسيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولولي عهده الأمين سيدي ومولاي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على المكرمة الملكية لعيد الأضحى المبارك براتب لدعم مستفيدي الضمان ولمستفيدي حساب المواطن وليس بقريب من سيدي ومولاي ولسمو سيدي ومولاي الأمير محمد بن سلمان على مساعدتهم للشعب ونسأل الله تعالى أن يديم علينا والدنا وسيدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ولسمو ولي عهده البار سيدي ومولاي سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظهم الله بحفظه وأن يجعلهم ذخراً وهم أهل لذلك وأن يديم علينا وجودهم المبارك وأن يحميهم من كل كل سوء بإذن الله تعالى أنه جواد كريم
    ابنكم / عبدالمحسن محمد الوباري

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  3. ابو حسان يقول

    نبغا مكرمة خادم الحرمين الشريفين

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  4. ابوطارق الزهراني يقول

    جت بوقتها الشكر والعرفان بعد الله لخادم الحرمين وولي عهده الامين

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  5. خالدالعتيبي يقول

    حفظةاللةحكومتنى واللةيالمن والمان بدنياكلها

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