“أوامر ملكية” صرف راتبين الملك سلمان 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور وحساب المواطن ودعم مربي صغار الماشية
العديد من الأوامر الملكية الصادرة اليوم من قِبل الملك “سلمان بن عبد العزيز” بمُناسبة عيد الأضحى 1443 للمُواطنين، حيث جاء الأمر الملكي الكريم بصرف راتبين الملك سلمان 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور وحساب المواطن ودعم مربي صغار الماشية، وجاءت أوامر ملكية خلال 48 ساعة وسوف يتم العمل بها من كافة الهيئات المذكورة أعلاه.
أمر ملكي بصرف راتب إضافي لمُستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ودعم المواشي
اليوم الاثنين 5 ذو الحجة 1443 هـ المُوافق 4 يوليو 2022 مـ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز” أمر ملكي عاجل 1443 بتخصيص الدعم المالي المُخصص لمُستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور وحساب المواطن ودعم صغار مربي الماشية بقيمة 20 مليار ريال سعودي، وذلك بمثابة تقديم يد العون لمُستحقي الدعم في مُواجهة زيادة الأسعار العالمية.
أوامر ملكية صرف راتبين الملك سلمان 1443
ومن جِهة أخرى فإنه قد تم تخصيص مبلغ قيمته “ملياري” ريال سعودي لدعم مُستحقي الضمان الاجتماعي القديم والمطور، وجدير بالذكر أنه يتم صرف راتب إضافي لمُستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ودعم المواشي لمرة واحدة فقط، خلال العام 2022 مـ المُوافق 1443 – 1443 هـ، وجاءت تلك الأوامر لتنص على الآتي:
- خُصص مبلغ قيمته 2 مليار ريال لمُستفيدي الضمان الاجتماعي “القديم والمطور” يُصرف لمرة واحدة فقط.
- خُصص مبلغ قيمته 8 مليارات ريال سعودي لمُستفيدي برنامج حساب المواطن وفقاً للشروط والضوابط المُعلن عنها بشكل مُسبق.
- خُصص مبلغ قيمته 408 مليون ريال سعودي لدعم مُستفيدي صغار مربي الماشية.
- سوف يتم إعادة فتح التسجيل في برنامج حساب المُواطن مرة أخرى، ولا يُسمح للمُستفيدين الحاليين الدخول إلى المِنصة للتسجيل أو التعديل.
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بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى في سورة البقرة الآية
( 262 ) مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) نتقدم لسيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ولولي عهده الأمين سيدي ومولاي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله على المكرمة الملكية لعيد الأضحى المبارك براتب لدعم مستفيدي الضمان ولمستفيدي حساب المواطن وليس بقريب من سيدي ومولاي ولسمو سيدي ومولاي الأمير محمد بن سلمان على مساعدتهم للشعب ونسأل الله تعالى أن يديم علينا والدنا وسيدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ولسمو ولي عهده البار سيدي ومولاي سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود حفظهم الله بحفظه وأن يجعلهم ذخراً وهم أهل لذلك وأن يديم علينا وجودهم المبارك وأن يحميهم من كل كل سوء بإذن الله تعالى أنه جواد كريم
ابنكم / عبدالمحسن محمد الوباري
نبغا مكرمة خادم الحرمين الشريفين
جت بوقتها الشكر والعرفان بعد الله لخادم الحرمين وولي عهده الامين
حفظةاللةحكومتنى واللةيالمن والمان بدنياكلها