“أوامر ملكية” صرف راتبين الملك سلمان 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور وحساب المواطن ودعم مربي صغار الماشية

العديد من الأوامر الملكية الصادرة اليوم من قِبل الملك “سلمان بن عبد العزيز” بمُناسبة عيد الأضحى 1443 للمُواطنين، حيث جاء الأمر الملكي الكريم بصرف راتبين الملك سلمان 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور وحساب المواطن ودعم مربي صغار الماشية، وجاءت أوامر ملكية خلال 48 ساعة وسوف يتم العمل بها من كافة الهيئات المذكورة أعلاه.

أمر ملكي بصرف راتب إضافي لمُستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ودعم المواشي

اليوم الاثنين 5 ذو الحجة 1443 هـ المُوافق 4 يوليو 2022 مـ أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبد العزيز” أمر ملكي عاجل 1443 بتخصيص الدعم المالي المُخصص لمُستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور وحساب المواطن ودعم صغار مربي الماشية بقيمة 20 مليار ريال سعودي، وذلك بمثابة تقديم يد العون لمُستحقي الدعم في مُواجهة زيادة الأسعار العالمية.

أوامر ملكية صرف راتبين الملك سلمان 1443

ومن جِهة أخرى فإنه قد تم تخصيص مبلغ قيمته “ملياري” ريال سعودي لدعم مُستحقي الضمان الاجتماعي القديم والمطور، وجدير بالذكر أنه يتم صرف راتب إضافي لمُستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ودعم المواشي لمرة واحدة فقط، خلال العام 2022 مـ المُوافق 1443 – 1443 هـ، وجاءت تلك الأوامر لتنص على الآتي: