صرف تعويضات جدة 1443 – 2022 و “وزارة الشؤون البلدية والقروية” تُحذر من إتباع المواقع الوهمية

شروط صرف تعويضات جدة 1443 – 2022، بُمجرد الإعلان عن القرارات الخاصة بإزالة عشوائيات جدة أعلنت “أمانة جدة” أيضاً عن شروط صرف تعويضات جدة لسُكان الأحياء التي سوف يتم إزالتها، وجدير بالذكر أنه في المقام الأول جاءت قرارات الإزالة تلك في مصلحة المُواطن، فبعد إجراء الدراسات الخاصة على تلك الأحياء تبين أنها غير مُلائمة لحياة آمنة بالإضافة إلى نقص الخدمات بطريقة ملحوظة، وفيما يلي سوف نُوضح لكم كم سعر المتر في التعويضات جدة.

تحذير “وزارة الشؤون البلدية والقروية” حول المواقع المُضللة

من قِبل “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان” تم إصدار العديد من التحذيرات التي تتعلق بوجود بعضِ من المواقع المشبوهة التي تنتحل صفة الوزارة، ومن خلال تلك المواقع يتم استقبال تعويضات الإزالة لأحياء جدة والعشوائيات، ومن جِهة أخرى أوضحت “الوزارة” بأنه قد تم رصد بعض من الحسابات المُضللة أيضاً عبر موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، وأيضاً رصد “رقم وهمي” يحث المُواطنين على تحميل جميع البيانات والمعلومات الشخصية ووثائق العقارات التابعة للأشخاص.

شروط صرف تعويضات جدة والوثائق المطلوبة

في الآونة الأخيرة تساءل العديد من المُواطنين بمُحافظة جدة عن آخر تطورات “أمانة جدة التعويضات”، حيث يرغب جميع المُواطنين الذين يسكنون في الأحياء المُعرضة للإزالة إلى معرفة شروط صرف تعويضات جدة ويُمكن ذلك من خلال زيارة المنِصة الإلكترونية للجان المُختصة، وفيما يلي سوف نُوضح لكم الوثائق المطلوبة لصرف تعويضات عشوائيات جدة:

من الضروري إحضار الأصل من “صك الملكية” للمبنى السكني.

صورة واحدة من “الهوية الوطنية” للمُتضرر من إزالة عشوائيات جدة.

توفير صورة واحدة “فوتوغرافية” حال تواجدها للمسكن.

شهادة مختومة وتم اعتمادها للمسكن.

صورة واحدة من إيصال الكهرباء.

كم سعر المتر في التعويضات جدة 1443

في شهر يناير للعام الجارِ 2022 أعلنت “أمانة جدة” بأنه تم البدء في استقبال طلبات تقديم تعويض الهدد الخاصة بصرف تعويضات الإزالة وذلك بمُجرد الإعلان عن خريطة إزالة أحياء جدة، ولكن إلى وقتنا الحالي لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن سعر المتر في التعويضات جدة 1443.