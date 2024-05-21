اليوم حفل ختام فعاليات مسابقة “الفضاء مداك” تحت رعاية وكالة الفضاء السعودية

اختتمت اليوم وكالة الفضاء السعودية فعاليات مسابقة “الفضاء مداك” التي جذبت العديد من الطلاب العرب، وفاز عشرة من الطلاب من سبعة دول عربية مختلفة، وسط أجواء احتفالية، وقد كانت المسابقة في ثلاث مسارات وهما الفنون والهندسة والنباتات.

حفل ختام مسابقة الفضاء مداك

شهد اليوم الثلاثاء حفل ختام فعاليات مسابقة “الفضاء مداك” وذلك في مقر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وقد نظم الحفل وكالة الفضاء السعودية، وبحضور رئيس مجلس إدارتها المهندس”عبد الله بن عامر السواحه”، والرئيس التنفيذي للوكالة الدكتور “محمد بن سعود التميمي”، وأيضا قام بحضور الحفل العديد من المسؤولين وسفراء ووزراء الدول العربية التي فاز طلابها بالمسابقة.

"مشرف برنامج رواد الفضاء": #المملكة أصبحت ضمن أعلى 10 دول عالمياً بعدد رواد الفضاء. https://t.co/EOQIgoxrPIpic.twitter.com/Sm7XKCWwxl — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) May 21, 2024

الفائزين في مسارات المسابقة

جذبت المسابقة العديد من الطلاب من محبي العلوم واكتساب المهارات والتحدي، وكانت لجنة التحكيم تحتوي على مجموعة مميزة من علماء الفضاء من ذوي الخبرات والاختصاص، حيث قاموا بتقييم الطلاب من حيث مستويات الإبداع والابتكار، وقد تم توافقهم على عشرة طلاب للفوز بالمسابقة للمسارات المختلفة، وتبلغ قيمة الجوائز بالمسابقة إلى 500 ألف ريال مع إيصال المشاريع التي فازت إلى محطة الفضاء الدولية، وقد تقدمت 80 ألف من المشاركات في المنافسة، منهم 50 ألف وصلوا للمراحل النهائية الإبداعية، وقد فاز بمسابقة الفضاء مداك كل من الآتي أسمائهم: