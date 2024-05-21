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اليوم حفل ختام فعاليات مسابقة “الفضاء مداك” تحت رعاية وكالة الفضاء السعودية

صفاء المشهور

اختتمت اليوم وكالة الفضاء السعودية فعاليات مسابقة “الفضاء مداك” التي جذبت العديد من الطلاب العرب، وفاز عشرة من الطلاب من سبعة دول عربية مختلفة، وسط أجواء احتفالية، وقد كانت المسابقة في ثلاث مسارات وهما الفنون والهندسة والنباتات.

مسابقة الفضاء مداك

حفل ختام مسابقة الفضاء مداك

شهد اليوم الثلاثاء حفل ختام فعاليات مسابقة “الفضاء مداك” وذلك في مقر هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وقد نظم الحفل وكالة الفضاء السعودية، وبحضور رئيس مجلس إدارتها المهندس”عبد الله بن عامر السواحه”، والرئيس التنفيذي للوكالة الدكتور “محمد بن سعود التميمي”، وأيضا قام بحضور الحفل العديد من المسؤولين وسفراء ووزراء الدول العربية التي فاز طلابها بالمسابقة.

الفائزين في مسارات المسابقة

جذبت المسابقة العديد من الطلاب من محبي العلوم واكتساب المهارات والتحدي، وكانت لجنة التحكيم تحتوي على مجموعة مميزة من علماء الفضاء من ذوي الخبرات والاختصاص، حيث قاموا بتقييم الطلاب من حيث مستويات الإبداع والابتكار، وقد تم توافقهم على عشرة طلاب للفوز بالمسابقة للمسارات المختلفة، وتبلغ قيمة الجوائز بالمسابقة إلى 500 ألف ريال مع إيصال المشاريع التي فازت إلى محطة الفضاء الدولية، وقد تقدمت 80 ألف من المشاركات في المنافسة، منهم 50 ألف وصلوا للمراحل النهائية الإبداعية، وقد فاز بمسابقة الفضاء مداك كل من الآتي أسمائهم:

  • يامن الزعبي من الأردن (فنون).
  • بريتي سامي من مصر (فنون).
  • جواهر فرحان من البحرين (فنون).
  • رفقا منصور من لبنان (فنون).
  • ألين العيسى من السعودية (فنون).
  • سدن الدوسري من السعودية (نباتات).
  • حورية باشيخ من المغرب (نباتات).
  • فاطمة الزهراء الخابورية من سلطنة عمان (نباتات).
  • عبدالرحمن قطان من السعودية (هندسة).
  • يارا رضا من سوريا (هندسة).

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عن الكاتب:
صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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