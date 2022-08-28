اليوم.. بداية العام الدراسي الجديد في المملكة #العالم_ينتظرك

بدأ العام الدراسي اليوم في مدارس المملكة العربية السعودية، وأكدت وزارة التعليم أنها أتمت جميع الاستعدادات، ووفرت كل ما من شأنه أن يضمن نجاح العام الدراسي الجديد على كافة المستويات والأصعدة، وتتضمن استعدادات وزارة التعليم لهذا العام الدراسي الجديد، متابعة جميع شؤون الطلاب والمعلمين والإداريين، بالإضافة إلى النقل المدرسي، وذلك كله بدقة عالية، وجودة راقية، وفي وقت سابق، كانت وزارة التعليم السعودية، قد أكدت على جاهزيتها لاستقبال العدد كاملا، لجميع الطلاب.

وأكد في هذا الشأن، معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على أنه قد تم تشكيل لجان وزارية، لمتابعة التجهيزات المدرسية في جميع إدارات التعليم بالمملكة، وكذلك متابعة تأمين الميزانيات التشغيلية للمدارس، ودعم البيئة التعليمية في مختلف جوانبها.

الأمن العام: إرشاد الطلاب والطالبات يعزز سلامتهم

وفي سياق متصل، أكد الأمن العام السعودي على ضرورة اتباع الإرشادات الخاصة بالأمن والسلامة لجميع الطلاب والطالبات، لاسيما تلك الإرشادات الخاصة بركوب الحافلات المدرسية، وقال الأمن العام، أن التوجيه المستمر للطلاب والطالبات بالتعليمات يسهم بشكل كبير في زيادة وعيهم، ويعزز السلامة المرورية أثناء التنقل.

عبارات استقبال العام الدراسي الجديد

ولأن اليوم الأول في الدراسة، هو واحد من أهم الأيام التي تملأ بالحماس التي ينتظرها الطلاب من العام إلى العام، فإن غالبية المدارس تحرص على استقبال الطلاب بجميل العبارات الترحيبية المشجعة والملهبة للحماس، وأهم هذه العبارات هي:

أهلاً وسهلاً، بجميع الطلاب والطالبات للعلم، في بيتهم الثاني، وندعوا الله، أن يكون عاما فيه المزيد من النجاح والفلاح.

أهلا بعودة المدارس من جديد، أنتم عماد وطننا الحبيب، فهنيئا لنا ولكم، رجوع العام الدراسي من جديد.

كل عام وأنتم جميعا يا طلاب العلم بألف خير، بمناسبة عام 1444هـ، اجعلوه عاما جديدا في كل شيء يمس حياتكم، أعاده الله علينا وعليكم بالجديد والتجديد.

حقق طموحك، ونافس عالمياً، واصنع مستقبلك، وساهم في نهضة وطنك.

مشتاقين للمدارس.

وزير التعليم يهنئ ببداية العام الدراسي الجديد

وفي ذات السياق، هنأ وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الطلاب والطالبات، وكافة منسوبي التعليم، والمجتمع ببداية العام الدراسي الجديد، 1444هـ، كما أكد سيادته، على أهمية شراكة الأسرة والمجتمع في دعم العملية التعليمية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”.