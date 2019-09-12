اليوم الوطني 89 بالمملكة العربية السعودية يشهد تواجد نسائي متميز

تنتظر المملكة العربية احتفالية كبيرة خلال الأيام المقبلة بمناسبة اليوم الوطني والمقرر له يوم الإثنين 23 سبتمبر، وتبدأ الاحتفالات قبل ذلك بفترة حيث تنظم العديد من المناطق حفلات سواء كانت غنائية أو تشتمل على عروض استعراضية، وللمرة الأولى في السعودية يظهر دور المرأة بشكل متميز وبمشاركة فعالة في مثل تلك المناسبات، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى إعطاء النساء حرية كاملة وتفاعل غير مسبوق في المجتمع.







مشاركة المرأة في اليوم الوطني







تشارك المرأة بشكل فعال في العروض الاحتفالية سواء في الاستعراضات أو الأوبريتات الغنائية، وكذلك في إلقاء الشعر والكلمات الخطابية، وهناك تواجد فعال أيضًا في العمليات التنظيمية ولعل أبرز مشاركة للنساء، في هذا الإطار تم تأهيل فرقة نسائية عسكرية لتقديم بعض العروض مثل الاستعراض بالسلاح والمداهمات البسيطة لبعض الأماكن، والتي يتضح من خلالها مدى الاستعدادات والمهارات التي تتميز بها تلك الفرقة.

أيضًا إلقاء الشعر الوطني واستعراضات المشاة العسكرية وغيرها من الأمور الأخرى، وسوف يتم ذلك في الأماكن التي تقوم بتنظيم احتفالات بـ اليوم الوطني سواء في المدارس أو المؤسسات الكبرى، وتؤكد السيدة مودة المحمدي المتحدثة الرسمية باسم الفرقة، أنهم يرغبون في لفت الانتباه وتحقيق نجاح كبير في هذا الشأن مثل الرجال.







جدير بالذكر أن الحكومة السعودية قد أصدرت عدة قرارات في الفترة الأخيرة احتفالاً بهذا اليوم، ولعل أبرزها الأجازة الرسمية التي سوف يحصل عليها موظفي المملكة.