اليوم الوطني 1441 احتفالاً به يحمل خصومات وتخفيضات رائعة للسعوديين

يأتي اليوم الوطني 1441 في المملكة العربية السعودية هذا العام، بالعديد من الاحتفالات الجديدة والغير مسبوقة، وعلى رأسها مشاركة النساء بشكل فعال هذه المرة، وكذلك استخدام الألعاب النارية بأرقام تاريخية لم يسبق لها مثيل على مستوى العالم، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد ولكن قدمت العديد من الشركات والمراكز والمؤسسات التجارية العديد من العروض والتخفيضات على منتجاتها، والتي يُقبل السعوديين والمقيمين على شرائها بشكل مكثف.







اليوم الوطني 1441 وتخفيضات وخصومات رائعة







وفي إطار ذلك قامت شركة عود للعطور بعمل خصومات على عطر 89 الخاص بها، لجعل قيمته بـ 89 ريال سعودي في كل فروعها، كذلك قامت شركة إكسينا بتطبيق تخفيضات بنسبة 30% على كل منتجاتها من المطابخ في كل دول الخليج وليس بالمملكة فقط، أما متاجر ممزورلد فقط طرحت عرض على ملابسها يشتمل على خصم مقداره 21 ريال على عدد كبير من العلامات التجارية والتشكيلات المتنوعة، وتبدأ صيدليات النهدي كذلك بالمشاركة في تلك العروض من غدًا الموافق 16 سبتمبر وحتى يوم 23 منه.

حيث وضعت المجموعة قائمة من الأدوية التي عند شرائها يتم الحصول على عدد آخر بشكل مجاني معها، وبمناسبة اليوم الوطني 1441 قام عدد من النوادي الرياضية بعمل خصومات رائعة، وعلى رأسها جولدز جيم وبودي ماسترز، تضمنت اشتراك بأسعار مخفضة لمدة 3 أو 6 شهور وهدايا أخرى مجانية للعميل.

كانت شركة السريعي للأثاث حاضرة أيضًا في تلك الاحتفالية والعروض الهائلة، بتخفيض قيمته 20% على كل خدماتها ومنتجاتها التي تقدمها للسعوديين، كذلك شركة العيسائي وخصومات متميزة على تجنيب الزيت وما زالت التخفيضات مستمرة احتفالاً بتلك المناسبة الغالية.