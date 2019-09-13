اليوم الوطني في السعودية .. هل سيتم إيداع المقطوعة قبل ذلك اليوم !

يبحث الكثير من المستفيدين من مساعدة المقطوعة بشكل مستمر ومكثف عن توقيت إيداع المقطوعة، من أجل الإستفادة من الدعم المقدم من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث تتميز تلك المقطوعة كونها أحد أبرز المساعدات المالية التي يتم تقديمها للمستفيدين الذين هم لا يقدرون على تلبية احتياجاتهم الأساسية، هذا وقد إنتشرت العديد من الأخبار التي تحدثت عن أنه من الممكن ان يتم صرف مساعدة المقطوعة قبل اليوم الوطني في السعودية أو بالتزامن مع ذلك اليوم، وذلك من أجل المساهمة مع المواطنين في تحسين ظروفهم المعيشية والإقتصادية.







شروط الاستفادة من مساعدة المقطوعة

يبحث الراغبين في التسجيل من أجل الاستفادة من مساعدة المقطوعة عن ما هي شروط الإستفادة من تلك المقطوعة، من أجل التسجيل والقيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة من خلال البوابة الإلكترونية، ومن ضمن تلك الشروط ما يلي :-







أن يكون قد تجاوز عمر المتقدم 35 عاماً سعودي الجنسية ويقيم في المملكة. أن لا تشمل معاشات الضمان الإجتماعي.

الفئات المستفيدة من الضمان الإجتماعي عن شهر محرم 1441







حددت الوزارة في دولة المملكة العربية السعودية العديد من الفئات التي تستطيع الاستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، ومن بين تلك الفئات ما يلي :-

الأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تلبية احتياجاتها الأساسية. الأسر الأرامل والمطلقات. أسر السجناء . الأسرة التى غاب عنها عائلها