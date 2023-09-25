اليوم الوطني.. اللون الأخضر يحول أبراج “الرياض” إلى تحف فنية

حول اللون الأخضر أبراج الرياض ومعالمها الحيوية إلى لوحات رائعة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، وتحولت ملامحها العمرانية والحضرية إلى تحفة فنية تزينها لون العلم السعودي، وتشكل هويتها وعمقها وخصوصيتها الثقافية، تعبيراً عن مشاركة المدينة احتفالات البلاد بهذه المناسبة السعيدة.

اللون الأخضر يكسو أبراج الرياض ومعالمها الحيوية ـ واس

ورصدت أمانة الرياض العديد من المباني والأبراج والمجمعات التجارية والميادين وواجهات مواقع الجذب السياحي في أرجاء المدينة التي ازدهرت باللون الأخضر تفاعلاً مع اليوم الوطني 93.

إلى جانب اللوحات المضيئة التي كست الجسور والميادين بالأخضر، وأضفت أجواء مبهرة للتلاحم المتين بين قيادة هذا الوطن وشعبه.

تعزيز أجواء الاحتفال

ودأبت العديد من الجهات الحكومية والأهلية على التنسيق مع أمانة منطقة الرياض، بهدف إضاءة مبانيها وأبراجها باللون الأخضر، للإسهام في تعزيز أجواء الحفاوة بهذا اليوم المجيد، وخلق بيئة جاذبة للمشاركة الفاعلة للسكان.