اليوم الوطني السعودي 89 يشهد أرقام قياسية تتحقق للمرة الأولى بالتاريخ

تستعد المملكة لاستقبال اليوم الوطني السعودي 89 والموافق يوم الإثنين 23 سبتمبر، وسط توقعات باحتفالات غير مسبوقة بدأ الإعلان عن بعضها، والبدء في البعض الآخر بالفعل في عدة مناطق منها حفلات غنائية وأخرى استعراضية، وعلى ما يبدو أنه وفقًا ما تم الإعلان عنه فسوف تشهد تلك المناسبة في هذا العام أرقام وأعمال غير مسبوقة سوف يسجلها التاريخ السعودي، ولعل منها هو مشاركة العنصر النسائي للمرة الأولى في عروض عسكرية متميزة تضاهي تلك التي يقدمها الرجال.







اجازة اليوم الوطني السعودي 89

من بين الأرقام الغير مسبوقة هو عدد أيام اجازة هذه المناسبة السنوية، والتي وصلت إلى 4 أيام تبدأ من نهاية دوام يوم الخميس 19 سبتمبر، وتنتهي مع نهاية يوم الاحتفال وهو الإثنين الموافق الثالث والعشرون من ذات الشهر ، لم يتوقف الأمر عند ذلك بل هناك رقم قياسي آخر عالمي وغير مسبوق، وهو متعلق بالألعاب النارية التي سوف يتم إطلاقها في سماء المملكة في ذلك اليوم، حيث تم إعداد 900 ألف لعبة نارية للإطلاق.







ويتم ذلك من 58 منصة تُعد من أعلى الأماكن في السعودية، مُوزعة على 13 محافظة على أن يُراعى فيها توفر اللون الأخضر بشكل كثيف وهو المُمثل لخلفية العلم السعودي، هذا وهناك مشاركة كذلك لسلاح الطيران الجوي بالمملكة في اليوم الوطني السعودي 89 حيث تتواجد طائرات ذات طرازات متطورة، تشترك في العروض للمرة الأولى، ومزودة بتقنيات متميزة سوف تُبهر المشاهدين.







سوف تستضيف الاحتفالات ثمانية مناطق هي الرياض وجدة والشرقية والقصيم وتبوك وحائل وجازان والجوف، هذا وهناك مفاجآت أخرى مبهرة وعدت بها هيئة الترفيه بالمملكة، سوف تجعل لهذا اليوم طابع مختلف في احتفالاته مقارنة بالأعوام السابقة.