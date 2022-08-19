موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1444 ومظاهر الاحتفال

يعتبر اليوم الوطني السعودي واحد من أهم المناسبات القومية التي تحتفل بها المملكة العربية السعودية في كل عام، وهو اليوم الذي تتجدد فيه روح الشغف والانتماء لدي المواطنين ويجتمعون تحت سقف واحد يوفر لهم فرص وفيرة تمكنهم من المساهمة في بناء وازدهار المملكة، فضلا عن كونه يجدد معاني القيم الحضارية في نفوس الأجيال، ويعود اليوم الوطني إلى ذكرى قيام الملك عبد العزيز آل سعود بتوحيد المملكة واستعادة مدينة الرياض بعد كفاح دام لمدة 30 عاماً لتجميع الكثير من القبائل تحت رايته، وتم تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم موعد إجازة اليوم الوطني السعودي ومظاهر الاحتفال به.

اليوم الوطني السعودي

يحتفل المواطنين والعاملين في القطاعات الخاصة والحكومية باليوم الوطني في المملكة العربية السعودية، حيث إنه يعتبر واحد من أهم الأعياد القومية ويتم الاحتفال به سنوياً، وهذا العام تعتبر الذكرى الـ 92 على توحيد المملكة العربية السعودية، وتتعدد مظاهر الاحتفال حيث تقوم العديد من المتاجر والمطاعم بعرض الكثير من التخفيضات على السلع المختلفة، كما تحرص الحكومة السعودية على منح كافة العاملين في قطاعات الدولة بإجازة رسمية، وذلك بناء على ما نص عليه قانون العمل ولائحة الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية.

متى إجازة اليوم الوطني 1444؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال الصفحة الرسيمة لها أن موعد الإجازة الرسمية للاحتفال باليوم الوطني لهذا العام سوف تكون يوم الجمعة الموافق 26 من شهر صفر 1444، الموافق يوم 23 سبتمبر ميلادياً 2022، ويكون هذا اليوم إجازة مدفوعة بكامل الأجر لكافة الموظفين والعاملين بالقطاع العام والخاص.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن الإجازة تشمل القطاعات الصحية والمستشفيات، ولكن مع استثناء أقسام الطوارئ والتي تعمل طيلة أيام الإجازة من أجل الحالات الطارئة.

مظاهر الاحتفال والشعار

الشعار:

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ شعار لليوم الوطني السعودي لهذا العام 1444 يتوافق مع رؤية المملكة الجديدة 2030 تعبيراً عن الهوية الوطنية، وجاء الشعار يحتوي على مكونين مدمجين معاً أحدهما لفظي يحمل عبارة “هي لنا الدار” مكتوبة بنفس الخط المرسوم على علم المملكة العربية السعودية، والأخر فني يتضمن مجموعة من الألوان والتصميم الرائع الذي يعبر عن العزيمة والطموح وتأكيد الانتماء إلى أراضي الوطن، اعتمد الشعار على خريطة المملكة العربية السعودية كعنصر أساسي يعبر عن احتضانها للجميع.

مظاهر الاحتفال:

تتعدد مظاهر الاحتفال باليوم الوطني في المملكة، ومنها: