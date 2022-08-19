بعد إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي الـ92 .. مدة أجازة القطاعين العام والخاص والمدارس وأبرز الفعاليات

مع اقتراب موعد حلول ذكرى اليوم الوطني السعودي الـ92 لهذا العام 1444هـ / 2022م، الذي يوافق يوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر من كل عام، تستعد المملكة العربية السعودية شعبًا وقيادة للاحتفال بهذا اليوم الذي يعتبر عيدًا وطنيًا يعمّ كافة أنحاء المملكة، ويشهد العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والتجارية ومظاهر متنوعة من الاحتفال التي تعبّر عن مدى الابتهاج بهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل السعوديين والخليجيين والعرب، حيث في هذا اليوم تم توحيد المملكة بالمرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

اليوم الوطني السعودي الـ92

هوية اليوم الوطني السعودي 1444هـ

في كل عام وبداية من 2018 تقوم الهيئة العامة للترفيه بإطلاق هوية اليوم الوطني وهي عبارة عن شعار رسمي للاحتفال بهذه الذكرى بحيث يتم استخدامه في مجموعة كبيرة من التطبيقات سواء في الجهات الحكومية أو الخاصة، وفي داخل المملكة وخارجها، وقد أعلن المستشار تركي آل الشيخ ، رئيس الهيئة العامة للترفيه عن هوية اليوم الوطني لهذا العام 1444هـ، والتي جاءت لتتوافق مع خطط رؤية المملكة 2030، وجاء الشعار عبارة عن شعارين مدمجين، أحدهما كتابة والآخر فني ليشكلان مجتمعين طموح أبناء المملكة وانتمائهم ووحدتهم.

نعتز بإطلاق هوية اليوم الوطني92 تحت شعار #هي_لنا_دار 🇸🇦 كل عام وبلادي في ازدهار وعزة ❤️ التفاصيل: https://t.co/hTYybc4g2F#هيئة_الترفيه pic.twitter.com/G3PNPQP0jK — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 13, 2022

وجاءت مكونات الشعارين كما يلي:

الشعار اللفظي وهو عبارة عن كلمات “هي لنا دار” هذه الكلمات تحمل دلالات صادقة وعميقة، فهي تلامس وجدان السعوديين، طالما تغنوا على الدوام ووصف وطنهم بالدار في كثير من الأغاني الوطنية والقصائد الشعبية، فهي تمثل جزءًا من تراثهم.

الشعار الفني: والذي تمثل في احتضان المملكة لكل من هو على أرضها، فقد صُمم الشعار على خريطة البلد وكُتب عليها “هي لنا دار” بخط الثلث وهو المرسوم على العلم السعودي، ويأتي الشعار بعدة ألوان تعكس عدة معاني مرتبة بالمملكة مثل النمو والأمان والطموح والعزيمة والحكمة والولاء.

ودعت الهيئة العامة للترفيه، الجهات الحكومية والخاصة وداخل المملكة وخارجها استخدام هذا الشعار الخاص بـ اليوم الوطني السعودي الـ92 ، وذلك عبر مختلف التطبيقات عن طريق تحميله من خلال الرابط التالي: “هي لنا دار”

متى أجازة اليوم الوطني السعودي الـ92 ؟

تمنح الحكومة السعودية كافة القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة، أجازة رسمية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي، ليتسنى لجميع أبناء المملكة والوافدون المقيمين على أرضها للمشاركة في الاحتفالات، وهذا العام ستكون الأجازة يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022م، و 25 صفر 1444هـ، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن أجازة اليوم الوطني السعودي الـ92 للقطاع العام ستكون لهذا العام يومي الأربعاء والخميس الموافقين 21 و 22 سبتمبر 2022.

وأما أجازة المدارس بمناسبة هذا اليوم فستكون وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم عبر منصة مدرستي التعليمية وبرنامج تيمز، من يوم الأربعاء 21 سبتمبر ولغاية يوم الأحد 25 سبتمبر 2022.

أنشطة وفعاليات احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ92

تشهد المملكة العربية السعودية في جميع أنحاءها عرسًا وطنيًا بكل ما تعنيه هذه الكلمة ابتهاجًا بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل أبناء المملكة، وتتعدد مظاهر الاحتفالات ومنها على سبيل المثال: