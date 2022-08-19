موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1444 وأبرز عروض اليوم الوطني 2022

اقترب موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1444، اليوم الذي ينتظره المواطنون والمقيمين بالمملكة العربية السعودية للاحتفال بذكرى هذا اليوم العظيم في تاريخ المملكة، وهو عطلة رسمية في جميع أرجاء البلاد، ويتم الاحتفال بهذا اليوم في يوم 23 سبتمبر من كل عام، وتعود ذكرى اليوم الوطني للملك عبد العزيز آل سعود الذي وحد المملكة، وقام باستعادة مدينة الرياض بعد كفاح طويل دام لـ 30 عاماً، حيث جمع القبائل تحت رايته، وتم تحويل اسم المملكة من مملكة الحجاز إلى الاسم الحالي المملكة العربية السعودية نسبة له، هنا نستعرض لكم موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1444 وتفاصيل العروض بمناسبة هذا اليوم العظيم في تاريخ المملكة.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1444

توافق إجازة اليوم الوطني السعودي 1444 يوم الجمعة 26 من شهر صفر 1444هـ، ويحتسب اليوم الوطني إجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص، وفي ذكري هذا الاحتفال العظيم تقوم العديد من المحلات والمتاجر والمطاعم بتقديم عروض وتخفيضات كبيرة على السلع احتفالا بالذكري العظيمة التي تمر بها البلاد.

هل أجازة اليوم السعودي 1444 تشمل المستشفيات

جاء رد الموارد البشرية بأن إجازة اليوم الوطني تشمل كل القطاعات، بما فيها المستشفيات، لكن يتم استثناء أقسام الطوارئ فتلك الأقسام تعمل يوم الإجازة على مدار اليوم، وذلك من أجل إسعاف وعلاج الحالات الطارئة.

شعار اليوم الوطني السعودي 1444

أطلق رئيس الهيئة العامة للترفية تركى آل الشيخ شعار اليوم الوطني السعودي 1444، وهو شعار يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ويعبر عن الهوية الوطنية، والشعار به عبارة “هى لنا الدار”، ويشمل ألوان وتصميم مميز يعبر عن العزيمة والطموح وتأكيد الانتماء.

“هنا “حمل كتيب تلوين اليوم الوطني السعودي

“هنا” حمل زينة اليوم الوطني السعودي 92 وإصنعها مع العائلة للإحتفال باليوم الوطني معا.

اليوم الوطني السعودي الـ 92

يوافق اليوم الوطني السعودي الـ 92 يوم 23 أغسطس 2022 وتم إطلاق شعار هذا اليوم به”هي لنا دار” وهذا الشعار يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث يعكس الشعار طموح الشباب ويعزز الانتماء للوطن.

خبر | معالي رئيس مجلس الإدارة @Turki_alalshikh يطلق هوية اليوم الوطني السعودي الـ 92 #هي_لنا_دار 🇸🇦#هيئة_الترفيه — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) August 13, 2022

عروض اليوم الوطني السعودي 2022

تتنافس كل الأسواق الإلكترونية والمتاجر والمعارض والمطاعم على تقديم عروض اليوم الوطني السعودي 2022، ترقبوا أحدث عروض اليوم الوطني السعودي الـ 92 بأنحاء المملكة العربية السعودية، الآن بدأت العروض وتشمل عروض اليوم الوطني السعودي من بنده – عروض اليوم الوطني السعودي كارفور – عروض اليوم الوطني السعودي العثيم – عروض اليوم الوطني السعودي السدحان – عروض اليوم الوطني السعودي التميمي – عروض اليوم الوطني السعودي الدانوب – عروض لولو في اليوم الوطني السعودي – عروض اليوم الوطني السعودي نستو – عروض اليوم الوطني السعودي بن داود عروض اليوم الوطني السعودي جوميا وأيضا عروض اليوم الوطني السعودي مكتبة جرير، وأيضا عروض أمازون في اليوم الوطني السعودي 2022.

عروض اليوم الوطني 92 من كارفور

عروض اليوم الوطني 92 من لولو