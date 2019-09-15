اليوم الوطني السعودي…كم عدد أيام إجازة اليوم الوطني، وأين ستقام حفلات اليوم الوطني؟

في كل عام في يوم 23 سبتمبر تحتفل المملكة العربية السعودية في اليوم الوطني، والسبب في ذلك هو المرسوم الملكي الذي أعلن عنه الملك عبدالعزيز وهو تحويل اسم الدولة من “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها” إلى دولة “المملكة العربية السعودية”، حيث تحتفل المملكة بهذا اليوم منذ عام “1351هـ،1932م”، حيث بدأت المملكة بتجهزات لليوم الوطني وإحتفالات، كما وأعلنت عن موعد إجازة اليوم الوطني وأن هذا العام سوف يكون مميز من حيث عدد أيام الإجازة والإحتفالات.







أيام إجازة اليوم الوطني السعودي

في اليوم الوطني السعودي يحصل جميع الموظفين والعمال القطاعات العامة والخاصة على غجازة رسمية مدفوعة الأجر، وكانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية بتعاون مع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن إجازة اليوم الوطني على أن تبدأ من نهاي دوام يوم 19 سبتمبر حتى يوم نهاية يوم 23 سبتمبر الجاري، أي سوف تكون إجازة 4 أيام متصلة.







إحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ89

احتفالات اليوم الوطني سوف تبدأ يوم الجمعة 20 سبتمبر وتنتهي يوم 23 سبتمبر على أن تقام في الأماكن التالية :

محافظة تبوم تستقبل الفنان عبدالله الرويشد وأصيل أبو بكر، على أن يكون الحفل في مركز المير سلطان الحضاري، في يوم الجمعة 20 سبتمبر.

محافظة الجوف تستقبل الفنان خالد عبد الرحمن والفنان نبيل شعت، ستقام في مركز الأمير عبدالله الحضاري، في يوم الخميس 19 سبتمبر.

مدينة الحائل تستقبل الغنان ماد المهندس والفنانه داليا مبارك، بستاد الطائي، في يوم السبت 20 سبتمبر.

أما مدينة جازان تستقبل الفنان الكبير فنان العرب “محمد عبده” والفنان تركي عبدالله ، سيقام الحفل في مركز الأمير سلطان الثقافي يوم الأحد 21 سبتمبر.

العاصمة الرياض تستقبل الفنان عبادي الجوهر، والفنان حسين الجسمي، بقاعة مركز الملك فهد الثقافي، في يوم الأثنين 23 سبتمبر.

مدينة بريد تستقبل الفنان راشد الماجد والفنانة بلقيس يوم الأحد 21 سبتمبر، قي مدينة الملك عبدالله الرياضية.

مدينة جدة تستقبل الفنان رابح صقر والفنانة وعد في الصالة الخضراء يوم الإثنين 23 سبتمبر.

مدينة الدمام تستقبل الفنانة الكويتية نوال والفنان عائض في الصالة الخضراء، يوم الإثنين 23 سبتمبر.