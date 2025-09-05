خطط واستعدادات كبرى للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ95

مع اقتراب الذكرى الـ95 لليوم الوطني السعودي فإن مختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية تكثف استعداداتها للاحتفال بهذه المناسبة التي تجسد مسيرة الوحدة والبناء، وعلى ذلك فقد ناقش صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف من خلال الاتصال المرئي خطط المحافظة للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة.

فعاليات فنية وثقافية تعكس الهوية السعودية

يحمل اليوم الوطني السعودي معنى عميق في وجدان أبناء المملكة، فهو ليس مجرد مناسبة تاريخية؛ بل محطة للتعبير عن معاني الوحدة والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، ورغم أن توحيد المملكة في 23 سبتمبر 1932 كان البداية؛ إلا أن مظاهر الاحتفال به كمناسبة وطنية مرت بعدة مراحل تاريخية حتى وصلت إلى صورتها الحالية.

ناقش سمو محافظ الطائف خلال الاجتماع أبرز المشاركات المقررة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى البرامج والفعاليات الثقافية والترفيهية المصاحبة التي تهدف إلى إبراز روح الانتماء والاعتزاز بالوطن، وشدد سموه على أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة مع جميع فئات المجتمع للمشاركة في التعبير عن هذه المناسبة الوطنية، مؤكدًا أن احتفالات اليوم الوطني تمثل فرصة لتجديد الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.

من الجدير بالذكر أن الاجتماع قد تضمن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة ببرامج الاحتفال حيث خرج بعدد من التوصيات التي من شأنها ضمان تنظيم فعاليات متميزة تليق بمكانة المناسبة ورمزيتها.

شعار اليوم الوطني الـ95

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن الهوية الرسمية لليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين؛ لتكشف عن شعار هذا العام الذي جاء بعنوان “عزنا بطبعنا”، ويحمل هذا الشعار دلالة تاريخية كبرى تعكس القيم الراسخة في المجتمع السعودي، وتوضح أصالة أبنائه الذين جسدوا عبر التاريخ معاني الكرم والشهامة والوفاء؛ ليكون اليوم الوطني مناسبة وطنية تضيء حاضر المملكة وتُجدد الاعتزاز بتاريخها العريق.

أكدت الهيئة العامة للترفيه عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” أن الشعار الجديد “عزنا بطبعنا” يعبر عن الاعتزاز بالهوية الوطنية، ويُجسد القيم المتأصلة في أبناء المملكة، فقد حرصت الهوية على إظهار الصفات النبيلة مثل الكرم والشهامة والوفاء التي شكلت على الدوام جزءًا لا يتجزأ من الشخصية السعودية، ورسالة متجددة تعكس الفخر بالوطن وأبنائه.

يأتي الإعلان عن الهوية الجديدة بمثابة انطلاقة رسمية للاستعدادات الواسعة التي تسبق اليوم الوطني السعودي الـ95، فهذه المناسبة الوطنية العزيزة تعتبر حدثًا جامعًا يشارك فيه الجميع؛ بدءًا من القطاعات الحكومية مرورًا بالمؤسسات الخاصة، وحتى مختلف فئات المجتمع في تعبير عن وحدة الصف والانتماء العميق للمملكة.

فعاليات متنوعة تعكس روح الوحدة والفخر

تُخطط الهيئة العامة للترفيه لتنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة في مختلف مناطق المملكة خلال احتفالات هذا العام، ومن المتوقع أن تتنوع البرامج لتشمل عروضًا فنية وثقافية وترفيهية حيث تعكس روح الهوية الجديدة وتظهر مسيرة الإنجازات الوطنية، وينتظر أن تتحول هذه الفعاليات إلى لوحة جماعية تعبر عن وحدة الشعب السعودي واعتزازه بتاريخ المملكة وحاضرها المشرق.