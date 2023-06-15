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اليوم الخميس.. طلاب «مكة والكامل والجموم وبحرة» ينهون اختبارات الفصل الدراسي الثالث

أحمد مراد

أنهى اليوم الخميس (15 يونيو 2024) طلاب إدارة تعليم كل من «مكة والكامل والجموم وبحرة» اختبارات الفصل الدراسي الثالث، وذلك بعد أن تم تقديم موعدها لتزامنها مع موسم الحج 1444 هـ، وبذلك يكون طلاب تلك المحافظات، هم أول من يتمتع بالإجازة الصيفية في البلاد.

- صورة 2 - اختبارات الفصل الدراسي الثالث | الجموم | الكامل

وكانت الاختبارات قد بدأت يوم الثلاثاء الموافق للسادس من يونيو الجاري، بالعملي والشفوي، بينما كانت الإختبارات التحريرية قد بدأت يوم الأحد الموافق الحادي (11) من يونيو، واختتمت اليوم الخميس بتوزيع النتائج.

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موعد الاختبارات النهائية 1444 للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1444 في السعودية

وأوضحت إدارة تعليم مكة في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أنه قد تمت الموافقة من قبل وزارة التعليم على تقديم مواعيد اختبارات نهاية العام الدراسي للفصل الدراسي الثالث على نحو استثنائي لمدارس إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحافظات الجموم والكامل وبحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن موعد العودة للدراسة في التقويم الخاص بالعام الدراسي الجديد 1445هـ والتقويم  سيكون الفصل الدراسي الأول من العام الجديد، يوم الأحد الموافق 4/ 2/ 1445هـ، والموافق ليوم 20أغسطس 2023.

- صورة 1 - اختبارات الفصل الدراسي الثالث | الجموم | الكامل

وتستعد اليوم عدد من الإدارات التعليمية في شتى بقاء المملكة العربية السعودية لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث، وتجرى الاختبارات بشكل فعلي في إدارات تعليمية أخرى.

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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار، مصري الجنسية، خريج آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، حاصل على دبلوم عام فى التربية جامعة الأزهر، حاصل على دبلوم مهني في التربية الخاصة.

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