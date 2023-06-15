اليوم الخميس.. طلاب «مكة والكامل والجموم وبحرة» ينهون اختبارات الفصل الدراسي الثالث

أنهى اليوم الخميس (15 يونيو 2024) طلاب إدارة تعليم كل من «مكة والكامل والجموم وبحرة» اختبارات الفصل الدراسي الثالث، وذلك بعد أن تم تقديم موعدها لتزامنها مع موسم الحج 1444 هـ، وبذلك يكون طلاب تلك المحافظات، هم أول من يتمتع بالإجازة الصيفية في البلاد.

وكانت الاختبارات قد بدأت يوم الثلاثاء الموافق للسادس من يونيو الجاري، بالعملي والشفوي، بينما كانت الإختبارات التحريرية قد بدأت يوم الأحد الموافق الحادي (11) من يونيو، واختتمت اليوم الخميس بتوزيع النتائج.

وأوضحت إدارة تعليم مكة في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أنه قد تمت الموافقة من قبل وزارة التعليم على تقديم مواعيد اختبارات نهاية العام الدراسي للفصل الدراسي الثالث على نحو استثنائي لمدارس إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحافظات الجموم والكامل وبحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن موعد العودة للدراسة في التقويم الخاص بالعام الدراسي الجديد 1445هـ والتقويم سيكون الفصل الدراسي الأول من العام الجديد، يوم الأحد الموافق 4/ 2/ 1445هـ، والموافق ليوم 20أغسطس 2023.

وتستعد اليوم عدد من الإدارات التعليمية في شتى بقاء المملكة العربية السعودية لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث، وتجرى الاختبارات بشكل فعلي في إدارات تعليمية أخرى.