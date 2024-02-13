اليوم الثلاثاء.. طقس شديد البرودة وأمطار قوية في السعودية
طقس اليوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من الشهر الجاري، يشهد توترات جوية كبيرة على عدة مناطق ومدن سعودية، بجانب هطولًا للأمطار.
تفاصيل طقس السعودية اليوم الثلاثاء
أكد مركز الأرصاد الوطني السعودي في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، بأن هناك برودة شديدة سيشهدها المناخ السعودي على أغلبية المناطق.
سجلت #طريف و #القريات و #سكاكا أقل درجة حرارة اليوم بلغت 5 درجات مئوية@NCMKSA#حالة_الطقس | #طقس_السعودية | #اليوم
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— صحيفة اليوم (@alyaum) February 12, 2024
وأشار إلى أن فترة ما بعد الظهيرة وخلال المساء من الثلاثاء ستكون هناك كثرة لتكوين السحب، وأيضًا ستشهد الأمر ذاته أجزاء من المُرتفعات بجنوب غرب المملكة والحدود العربية.
اجواء ضبابيه #محافظة_الشملي 🤍
صباح اليوم الاثنين 🗓️
١٢ /فبراير / ٢٠٢٤م.#تصويري 📸#حائل #حايل_اليوم #ضباب #طقس_السعودية #اجواء pic.twitter.com/thLZC21OeG
— ⚡️عبدالكريم السعود⚡️ (@abdalkarem_s) February 12, 2024
وأشارت إلى أن هناك عدة مناطق ستتأثر بهذه السحب؛ والتي تأتي: ” الباحة وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة”.
وأوضح تقرير المركز الوطني السعودي للأرصاد أن هناك أمطار ستشهدها البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة،حيث ستكون مصحوبة بحدوث رعد، والتي يُتوقع أن تكون قوية في الليل، خاصة في منطقتي حائل والقصيم.
#طقس_اليوم: هطول #أمطار رعدية على جازان، عسير، الباحة والشرقية.وضباب كثيف على أجزاء من تلك المناطق والجوف، حائل، القصيم، الرياض والحدود الشمالية.https://t.co/4ej3Mi4GCR#طقس_السعودية pic.twitter.com/FZFKrLW9q4
— جوال المنطقة الشرقية (@JawalAlsharqya) February 12, 2024
ووجه مركز الأرصاد الوطني السعودي تحذيره الشديد بشأن الخروج ليلًا، مشيرًا إلى أنه لا يجب السير في الشوارع إلا في الحالات الطارئة، بينما لابد من أخذ الحيطة والحذر من القيادة ليلًا.
فيما حذر الشعب السعودي من الاقتراب من أعمدة الإنارة والبرك والمستنقعات.