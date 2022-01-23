اليوم الأول للدراسة الحضورية: إقبال شديد ومتابعة دقيقة و”سجود شُكر” من أحد الطلاب في حائل

بدأ اليوم الأحد جميع طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال أول أيام العودة إلى الدراسة الحضورية بعد غياب استمر عامين، وشمل قرار عودة الدراسة الحضورية جميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية والعالمية بالمملكة العربية السعودية.

حضور كبير والتزام بالإجراءات الاحترازية

وشهد اليوم الأول حضوراً كبيراً من الطلبة في جميع مدارس المملكة، وِفق معايير التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية المُعتمدة، حيث خصصت وزارة التعليم الحصة الأولى في بداية اليوم الدراسي لتوعية وتثقيف الطلبة والطالبات بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأهمية الاستفادة من جميع القنوات والوسائل التعليمية التي أتاحتها الوزارة،

متابعة أدوار المعلمين وتقييم الأداء

ومنذ اليوم الأول، عملت مكاتب الإشراف التربوي على متابعة أدوار المعلمين والمعلمات وتقويم أدائهم في كافة المدارس، والاطلاع على أعمالهم، ومتابعة أدائهم بشكلٍ مُستمر، وفقاً لطبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي، واتخاذ كافة التدابير التي تضمن العمل على تحسين نواتج التعلم.

وكان عدداً من مدارس التعليم العام في مختلف مناطق المملكة قد نفذت تجارب محاكية للعودة الحضورية الآمنة لعدد من طلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، بمشاركة أولياء الأمور، بهدف إكسابهم مزيداً من الثقة والتهيئة النفسية لهم قبل عودتهم للدراسة.

سجود شكر لله فرحاً بالدراسة الحضورية

يأتي ذلك وسط مشاعر من الفرحة بين الطلاب والطالبات الذين عبروا عن سعادتهم بعودة الدراسة الحضورية ولقاء زملاء الدراسة والمعلمين بعد غياب، وقد كشفت كاميرا إحدى المدارس بمدينة حائل، سجود أحد الطلاب شكراً لله؛ تعبيراً منه عن فرحته وسعادته بالعودة الحضورية إلى مقاعد الدراسة.

ختاماً لا بد من الإشارة ألى أن وزارة التعليم في المملكة قد أكدت استمرار عمل منصة مدرستي التعليمية حيث يُمكن للطلاب ذوي الأمراض المُزمنة وضعف المناعة، أو من يملكون أسباباً موجبة لاستمرار الدراسة عن بعد متابعة دراستهم من خلال المنصة بعد إبراز ما يثبت حالتهم الصحية.