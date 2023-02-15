اليوم الأربعاء…المرور يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر

كشفت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية عن طرح مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة من خلال أبشر، وهذا بتاريخ اليوم الأربعاء الخامس عشر من شهر فبراير 2023، يمكن لكل المواطنين أو المقيمين على حد سواء الدخول عبر البوابة الإلكترونية وشراء اللوحة التي يرغبون بها، وقد تم الإعلان عن هذا المزاد من خلال الحساب الرسمي للمرور السعودي على تويتر.

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متى ينتهي المزاد

بعد أن أطلقت الإدارة العامة للمرور مزاد اللوحات الإلكترونية عبر أبشر، والذي ينطلق اليوم الأربعاء، أشارت إلى أنه يستمر حتى يوم الخميس السادس عشر من فبراير، ويمكن للجميع المشاركة فيه، والمرور يسعى لتسهيل الأمور على المواطنين ويتيح لهم المشاركة بطريقة إلكترونية دون عناء التنقل، ويتم الدخول للمزاد باتباع هذه الخطوات البسيطة:

أولا عليك الدخول إلى منصة أبشر على الإنترنت في الخطوة التالية اختر خدماتي بعد ذلك عليك أن تختار المرور، واختر خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني يمكنك تحديد اللوحة التي ترغب بها.

ما هي شروط الاشتراك

من أبرز ضوابط الاشتراك التي حددتها المديرية العامة للمرور هي: