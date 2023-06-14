اليوم الأربعاء: الديوان الملكي يعلن مغادرة ولي العهد إلى فرنسا في زيارة رسمية

قال الديوان الملكي السعودي أن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد غادر اليوم الأربعاء البلاد إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية، يلتقي خلالها برئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، حيث ستكون المباحثات من الجانبين متمحورة حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

إكسبو 2030.. وقمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد”

وفي مهمة أخرى، يشارك ولي عهد المملكة العربية السعودية في حفل استقبال المملكة لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، والذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس في التاسع عشر من يونيو الجاري 2023.

وسوف يكون الأمير محمد بن سلمان على رأس وفد المملكة السعودية المشارك في القمة المالية المرتقبة في باريس، قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد”، والتي ستنعقد في الثاني والعشرين والثالث والعشرين من يونيو/ حزيران الجاري 2023.

وأعلن الديوان الملكي السعودي في بيان رسمي صباح اليوم، أن هذه الزيارة تأتي بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية السعودية، نشرت تغريدة منذ سويعات قليلة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خبر مغادرة ولي العهد السعودي إلى فرنسا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتلقت التغريدة العديد من الردود الداعية بأن يحفظ الله ولي العهد للوطن، وأن يعود إلى أرض الوطن سالما بإذن الله.