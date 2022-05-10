الوظائف المسعودة بمايو عام ٢٠٢٢.. ممنوع عمل المغتربين بها

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية عن الكثير من المهن التي سوف تتاح في عام 2022، كما أنها تؤكد على ضرورة الالتزام بالقوانين والشروط الموضوعة، وسوف يتم شن الكثير من العقوبات لمن يكون مخالفًا لتلك القوانين، بالإضافة إلى أنه سوف يستفاد الكثير عند الالتزام بقرارات التوطين، فمن الضروري الالتزام بالقوانين التي تضعها السعودية.

قرارات التوطين الجديدة ٢٠٢٢ بشأن الوظائف المسعودة

لقد أعطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تأكيدات حول قرارات التوطين التي تخص القطاع الخاص وجميع القطاعات حتى وإذا كان هذا العمل يعمل فيه واحدًا فقط.

يسري قرار التوطين منذ بدأ التفعيلات في الثامن من مايو عام 2022، وأصبح القرار على كافة المؤسسات والمنشآت والقطاعات الخاصة لما جاء في التغييرات الجديدة، التي سوف تظل قائمة بشأن أوضاع العمل بالسعودية، وفقًا لمن يبحث عن العمل من الشباب السعوديين.

الوظائف المسعودة ٢٠٢٢

الوزارة قامت بالإعلان عن المهن التي تم توطينها، وجاءت متعلقة بالوظائف الإدارية حيث تندرج على النحو الآتي:

● توطين وظيفة الترجمة.

● توطين وظيفة السكرتارية.

● توطين وظيفة أمناء المخازن.

● توطين وظيفة اختصاصي تسويق.

● توطين وظيفة مدير التسويق.

● توطين مهنة مدخل البيانات.

● توطين مهنة التوظيف وتكون بنسبة 30 % من نسبة التوطين للمرحلة الأولى.

● خبير دعاية وتسويق.

● مصمم دعاية وإعلانات.

● مدير الدعاية والعلاقات العامة.

● مصور فوتوغرافي للإعلانات.

تتوفر الكثير من المميزات التي تخص قرار التوطين، حيث من أهم تلك المميزات أنه يتم تصريح تدريبات لمن يبحث عن العمل وفقا لقيادات والتدريبات المؤهلة، ويساعد قرار التوطين أصحاب العمل في اختيار الأكفاء والمناسبين للعمل وفقا للتدريبات، بالإضافة أنه يتم دعم خاص بالرواتب يصل إلى 50 %، كما أنه هناك بدائل متميزة، حيث يتم إعطاء بدل رعاية الطفل وذلك للسماح للسيدات بالعمل والمشاركة بالإضافة إلى أنه يتم أيضًا بدل عمل عن بعد.