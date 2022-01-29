أعلن مركز الأبحاث التابع لمستشفى الملك فيصل عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة في المستشفى ومتاح التقديم إليها حتى 2/7/1443 وأضاف المركز أن هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم حيث أنه يجب أن يكون المتقدم المتقدمة من حاملي شهادة الثانوية العامة بالإضافة إلى استخدام الحاسب الآلي وأن يكون متوسطة اللغة الإنجليزية معقول مع عدم اشتراط وجود خبرة وأنها متاحة لحاملي الشهادة الثانوية كحد تعليمي أدنى وذلك تحت مسمى وظيفة كاتب بمدينة الرياض، ومن الجدير بالذكر أن هناك عدد من المميزات التي يحصل عليها المقبولين في الوظائف حيث أن مستشفى الملك فيصل تعتبر واحدة من أهم المستشفيات العلاجية في المملكة التي تقدم مستوى عالي من الرعاية الصحية المتكاملة ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم الوظائف الشاغرة في مستشفى الملك فيصل وخطوات التقديم إليها.

الوظائف المتاحة في مستشفى الملك فيصل

وظائف للقيام بأعمال الكتابة والمراسلات واستلام الفواتير والشيكات والوثائق الأخرى.

وظائف للعمل بنسخ المعلومات من السجلات والقيام بتنظيم الملفات.

استخدام أجهزة الطباعة المكتبية في نسخ المستندات وطباعة الأوراق عليها.

القيام بالرد على المكالمات الهاتفية ونقل الرسائل وتوزيع البريد.

وظائف تتطلب استخدام أجهزة الحاسب وذلك من أجل إدخال واسترجاع البيانات المحوسبة.

موظف للقيام ببعض الأعمال الأخرى تحت المسمى الوظيفي المطلوب.

خطوات التقديم للالتحاق بالوظائف الشاغرة في مستشفى الملك فيصل

في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى رابط التقديم لوظائف الملك فيصل والذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط التالي: من هنا

الضغط ع register today وتسجيل حساب جديد.

الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها نقوم بالضغط على clerk.

تحديد الوظيفة المراد التقديم عليها.

إدخال كافة البيانات المطلوبة في استمارة الالتحاق بالوظيفة.

في النهاية يقوم المتقدم بالضغط على تقديم.