مميزات الالتحاق بوظائف مستشفى الملك فيصل

  • يحصل العامل في مستشفى الملك فيصل على الرعاية الطبية المتكاملة داخل المستشفى بشكل مجاني.
  • يقوم الموظفين المستشفى بالحصول على راتب مجزي وبدلات عن السكن والمواصلات.
  • توفير خصومات وتمويلات من النادي الاجتماعي الخاص بالموظفين بدون أي فائدة.
  • تقدم المستشفى العديد من المساعدات للموظفين مثل المساعدة التعليمية والعمل على التطوير المهني للعاملين بالإضافة إلى توفير عدد من المرافق الترفيهية.
  • توفر المستشفى إلى الموظفين إجازات سنوية ومهنية.