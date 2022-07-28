عاجل| التعليم تُعلن عن الوظائف التعليمية 1444 الجديدة والتقديم عبر جدارة (الشروط والتخصصات)

أعلنت وزارة التعليم السعودية رسميًا في خبر عاجل عاجل لها، عن فتح باب التقديم في الوظائف التعليمية 1444 في جميع أنحاء المملكة، وذلك بواقع 11547 وظيفة تعليمية، لافتة إلى أنها ستكون بنظام التعاقد الرسمي وفق لائحة الموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة معلم ممارس، مستهدفة سد العجز في الكادر التعليمي، والإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة.

الوظائف التعليمية 1444

أما عن التخصصات المطلوبة للتقديم في الوظائف التعليمة 1444، فتتمثل في التخصصات الآتية:

الرياضيات. اللغة الإنجليزية. إدارة الأعمال. المهارات الرقمية. الفيزياء. الكيمياء. والأحياء.

#انفوجرافيك_واس | مواعيد التقديم على الوظائف التعليمية عبر نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.#واس_عام pic.twitter.com/ULAdZtDevA — واس العام (@SPAregions) July 28, 2022

شروط التقديم

استيفاء متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية.

حصول المتقدم على الشهادة الجامعية البكالوريوس في مجال التخصص.

معادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم.

تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم.

انطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.

مواعيد التقديم

بداية التقديم : يوم الأحد 2 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا.

: يوم الأحد 2 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا. نهاية التقديم: يوم الأحد 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022، حتى الساعة 12 صباحًا.

رابط التقديم

أما عن رابط التقديم على الوظائف التعليمية الذي سيكون متاحًا أمام الجميع خلال ساعات فهو: https://eservices.masar.sa/Jadara3، مع ضرورة تعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة، على أني يتم فحص الطلبات، وإعلان النتائج يوم السبت 15 محرم 1444هـ الموافق 13 أغسطس 2022.