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يستمر حتى الأحد المُقبل.. وزارة التعليم تُعلن فتح باب التقديم على (11547) من الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة

محمد خير الحوراني

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فتح باب التقديم على (11547) من الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة، وفق نظام التعاقد الرسمي على رتبة معلم ممارس، للعام الدراسي 1444هـ.

تقديم الوظائف التعليمية في جدارة 1444

التخصصات المتاحة للتقديم عبر منصة جدارة

وأكَّد الإعلان الذي أصدرته وزارة التعليم في المملكة أنَّ الوظائف التعليمية المتاحة عبر جدارة تشمل عدداً كبيراً من التخصصات وهي الرياضيات، وإدارة الأعمال، واللغة الإنجليزية، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والمهارات الرقمية، كما تغطي الإدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة وتشمل الرياض – الزلفي – المجمعة – العلا – محايل عسير – المخواة – حفر الباطن – عفيف – شقراء – ظهران الجنوب – شرورة – تبوك – حائل – بيشة – المدينة المنورة – جازان، إضافة إلى المنطقة الشرقية – الدوادمي – رجال ألمع – القنفذة – الغاط – عسير – الأفلاج – الجوف – الحوطة والحريق – الخرج – الرس – سراة عبيدة – الحدود الشمالية – القريات – المذنب، وكذلك أيضاً الطائف – البكيرية – الباحة – صبيا – القويعية – الليث – مكة المكرمة – الأحساء – وادي الدواسر – القصيم – نجران – النماص – ينبع – المهد.

جدارة تستقبل وظائف التعليم بالسعودية لليوم الثالث… بادر في التسجيل

استمرار التقديم في جدارة الوظائف التعليمية.. الشروط والتخصصات المطلوبة

وزارة التعليم تعلن وظائف تعليمية عبر منصة جدارة
وزارة التعليم تعلن وظائف تعليمية عبر منصة جدارة

متطلبات التقديم في الوظائف التعليمية عبر جدارة

  1. حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص.
  2. معادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم.
  3. تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم.
  4. انطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.

الجدول الزمني للتقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة

وأوضحت وزارة التعليم أنَّ الجدول الزمني للتقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة هو على الشكل التالي

  • بداية التقديم يوم الأحد 31 يوليو، من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثانية عشرة من صباح الأحد المقبل 7 أغسطس.
  • صدور نتائج التقديم يوم السبت 13 أغسطس.

خطوات التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة

كما حدَّدت وزارة التعليم في المملكة خطوات التقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة، كما يلي:

  1. التسجيل في برنامج جدارة (منصة مسار) عبر مسح الكود في الصورة المرفقة.تسجيل الدخول إلى منصة جدارة عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد
  2. تسجيل الدخول إلى جدارة عند بدء التقديم واختيار الوظائف التعليمية ثم ترتيب الرغبات المكانية.تقديم أو تحديث بيانات المُتقدِّم في جدارة
  3. متابعة إعلانات وزارة التعليم (نتائج المرشحين مبدئيًّا)، ومعرفة الإدارة التعليمية المرشَّح لها.
  4. حضور المقابلة الشخصية في إدارة التعليم بالمنطقة حسب الموعد المُحدد لإكمال وثائق التعيين.
  5. إجراء الفحص الطبي والتسجيل في نظام نور.
  6. صدور قرار التعيين وتاريخ المباشرة بعد اجتياز الفحص الطبي والمقابلة.
خطوات التقديم على الوظائف التعليمية جدارة
خطوات التقديم على الوظائف التعليمية جدارة
محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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