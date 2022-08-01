يستمر حتى الأحد المُقبل.. وزارة التعليم تُعلن فتح باب التقديم على (11547) من الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فتح باب التقديم على (11547) من الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة، وفق نظام التعاقد الرسمي على رتبة معلم ممارس، للعام الدراسي 1444هـ.

التخصصات المتاحة للتقديم عبر منصة جدارة

وأكَّد الإعلان الذي أصدرته وزارة التعليم في المملكة أنَّ الوظائف التعليمية المتاحة عبر جدارة تشمل عدداً كبيراً من التخصصات وهي الرياضيات، وإدارة الأعمال، واللغة الإنجليزية، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والمهارات الرقمية، كما تغطي الإدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة وتشمل الرياض – الزلفي – المجمعة – العلا – محايل عسير – المخواة – حفر الباطن – عفيف – شقراء – ظهران الجنوب – شرورة – تبوك – حائل – بيشة – المدينة المنورة – جازان، إضافة إلى المنطقة الشرقية – الدوادمي – رجال ألمع – القنفذة – الغاط – عسير – الأفلاج – الجوف – الحوطة والحريق – الخرج – الرس – سراة عبيدة – الحدود الشمالية – القريات – المذنب، وكذلك أيضاً الطائف – البكيرية – الباحة – صبيا – القويعية – الليث – مكة المكرمة – الأحساء – وادي الدواسر – القصيم – نجران – النماص – ينبع – المهد.

متطلبات التقديم في الوظائف التعليمية عبر جدارة

حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص. معادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم. تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم. انطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.

الجدول الزمني للتقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة

وأوضحت وزارة التعليم أنَّ الجدول الزمني للتقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة هو على الشكل التالي

بداية التقديم يوم الأحد 31 يوليو، من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثانية عشرة من صباح الأحد المقبل 7 أغسطس.

صدور نتائج التقديم يوم السبت 13 أغسطس.

خطوات التقديم على الوظائف التعليمية عبر جدارة

كما حدَّدت وزارة التعليم في المملكة خطوات التقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة، كما يلي: