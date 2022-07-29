الوظائف التعليمية المُتاحة عبر جدارة وشروط ورابط التقديم

أعلنت وزارة التعليم عن حاجتها لشغل أكثر من 11 ألف من الوظائف التعليمية من خلال منصة جدارة، وكشف الوزارة أنها تسعى لتعيين العديد من التخصصات بنظام التعاقد الرسمي وفقاً لما نصته عليه لائحة الموارد البشرية، الوظائف متاحة للرجال والنساء على رتبة معلم ممارس في 45 إدارة تعليمية منتشرة في كل مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، وتيسراً على الراغبين في شغل الوظائف المتاحة، تم تخصيص منصة جدارة لتسجيل طلبات التقدم لشغل الوظائف التعليمية.

موعد بدء تلقي طلبات التقديم لشغل الوظائف التعليمية عبر جدارة

ومن المنتظر أن يتم بدء تلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة من يوم الأحد 2 محرم 1444 الموافق 31 يوليو 2022 في تمام الساعة التاسعة صباحاً، على أن تنتهي فترة التقديم يوم الأحد 9 محرم الموافق 7 أغسطس في تمام الساعة الثانية عشر صباحاً، وحددت الوزارة موعد إعلان النتائج يوم السبت 15 محرم الموافق 13 أغسطس 2022.

وزارة التعليم: بداية التقديم على الوظائف التعليمية يوم الأحد 2 / 1 / 1444هـ حتى 9 / 1 / 1444هـ عبر نظام جدارة. pic.twitter.com/o6NAFTyg7X — جدارة Services (@serves111) July 28, 2022

التخصصات المطلوبة بالوظائف التعليمية لمنصة جدارة

وكشفت وزارة التعليم السعودية عن التخصصات المطلوبة خلال الإعلان الجاري للوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444 وهي كما يلي:

الرياضيات. اللغة الإنجليزية. إدارة الأعمال. الفيزياء. الكيمياء. الأحياء. المهارات الرقمية.

شروط التقديم لشغل الوظائف

وحددت وزارة التعليم مجموعة من الشروط لشغل الوظائف التعليمية المتاحة تمثلت فيما يلي:

الحصول على شهادة جامعية كحد أدنى في مجال التخصص المطلوب شغل الوظيفة به.

معادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات الخارجية من وزارة التعليم السعودية.

تحقق المعايير المهنية لمزاولة مهنة التعليم.

انطباق ضوابط وشروط شغل الوظيفة على المتقدم.

إصدار الرخصة المهنية عبر الرابط التالي، هنا.



رابط جدارة وخطوات تقديم طلب شغل الوظيفة

ويمكنك عزيزي القارئ التقديم للوظائف التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم عبر رابط جدارة، وباتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط جدارة من هنا.

تسجيل الدخول وذلك عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، وكود التحقيق المرئي.

اختيار أرغب في التقديم على وظائف جدارة.

إدخال البيانات.

اختيار الوظيفة المرغوبة.

الإطلاع على كافة الشروط.

إدخال باقي البيانات مع إرفاق الأوراق المطلوبة.

الضغط على تسجيل الطلب.

وتهدف منصة جدارة إلى الارتقاء بمنظومة العمل وخطوات الالتحاق به بالشكل الذي يوفر حوكمة الإجراءات والأنظمة ويضمن تحقيق العدالة في قبول طلبات الالتحاق لشغل الوظائف، مع التيسير على راغبي العمل من المواطنين في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية.