الوطني للأرصاد يُنبه المواطنين من تعرض هذه المناطق لأمطار غزيرة وأتربة مثارة خلال الساعات القادمة

في ضوء حرص المركز الوطني للأرصاد بالمملكة على اتباع كافة التعليمات الواردة بشأن تنبيه المواطنين بحالة الطقس بشكل يومي لتوخى الحذر. كشف المركز عن حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث نبه المركز المواطنين المقيمين في عدة مناطق بضرورة توخي الحذر والحيطة، لاحتمالية هطول أمطار رعدية مصحوبة بالأتربة المثارة وانعدام الرؤية، وذلك خلال الساعات القادمة.

حالة الطقس اليوم

وكشف المركز في التقرير الصادر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عن المناطق المعرضة لموجة الطقس المعلن عنها، حيث أكد على التعرض لموجات هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة في المناطق التالية:

منطقة الرياض وتشمل “الرين والقويعية والدوادمي وعفيف”.

منطقة المدينة المنورة وتشمل “المدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع والحناكية والمهد”.

منطقة عسير وتشمل “العرين وبيشة وتثليث وطريب”.

منطقة جازان وتشمل “أبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة”.

منطقة الباحة وتشمل “الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة”.

المناطق المعرضة للرياح النشطة والأتربة